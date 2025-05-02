У Путіна є запасний сценарій, якщо Україна не піде на тимчасове перемир'я

Владімір Путін оголосив про триденне "перемир'я" з 7 до 9 травня. До цього часу спостерігається загострення на фронті, а Росія продовжує атаки по мирному населенню.

На заклик країни-агресокри поки немає відповіді України. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко зауважив 24 Каналу, що українські та американські представники наполягають на постійному припинені вогню.

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Путін дуже нервує

Пропозиція до Росії щодо 30-денного перемир'я залишається актуальною. Але треба розуміти, що чим довше ніхто не відповідає росіянам, тим більше переляку буде у Владіміра Путіна. Російського диктатора дуже непокоїть безпека під час параду.

Цікаво, що не всі лідери приїдуть до Росії. Наприклад, стало відомо, що не буде президента Індії, можливо, президента Сербії. Тому інтрига зберігається і саме вона змушує Путіна нервувати,

– зауважив військовослужбовець.

На тлі цього пропагандисти вдаються до нереальни версій про те, що нібито на парад прибуде Держсекретар США Марко Рубіо. Все це робиться для того, щоб зупинити можливі атаки України. Адже якщо приїде представник Америки, то точно не буде ніяких ударів.

"Але це добре, бо так Путін визнає спроможності України. Він боїться їх. Путін не знає, як гарантувати безпеку проведення заходів під час параду, окрім як пропонувати припинення вогню", – сказав Олександр Мусієнко.

У Путіна є запасний план

Інших способів, ніж просити про перемир'я у диктатора не залишається. Цікаво, що саме Москва є найбільш захищеним містом у всій Росії. Там зосереджено багато засобів ППО різних типів.

Зараз ніхто не змушує Україну погодитися на умови Путіна про перемир'я. Натомість звучать заклики до Росії припинити вогонь на 30 днів. Можливо, переляк очільника Кремля такий великий, що напередодні 9 травня він погодиться на підписання домовленостей з Україною. Теоретично це можна уявити.

Варто нагадати, що особливістю "великоднього перемир'я" було те, що упродож доби Росія не завдавала ударів з повітря. Якщо в цей час Україна продовжить атакувати, то цілком ймовірно, що ворог цим скористається. Він захоче створити інформаційну пастку й звинуватити нас у нібито порушенні всіх угод.

"Це єдине, на що може розраховувати Путін. Це його запасний сценарій. Тож якщо Україна не піде на припинення вогню, вони не атакуватимуть певний час з повітря, чекаючи такої ж реакції. Якщо такої реакції не буде, Росія почне звинувачувати нас в тому, що ми не дали провести парад", – підсумував військовослужбовець.

Нагадаємо, у США відреагували на пропозицію Росії про перемир'я на 9 травня. Там наголосили, що хочуть бачити повноцінне припинення вогню, а не тимчасове. У Білому домі додали, що Трамп розчаровується діями обох сторін.