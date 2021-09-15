Перемир'я на фронті – лише на папері: ОБСЄ представила попередні результати

15 вересня 2021 , 12:36
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Джерело:

24 канал

В ОБСЄ заявили, що режим тиші на Донбасі існує виключно на папері. Інтенсивність обстрілів зростає щодня. Окрім того, збільшується калібр зброї, яку використовують окупанти.

Деталі місії

У Києві 15 вересня відбувся пресбрифінг "Ескалація з боку Росії: попередні результати Міжнародної моніторингової місії уздовж лінії фронту". Мовилося про деталі візиту місії на Схід. 

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Учасники місії відвідали населені пункти, де останнім часом було "найгарячіше":

  • Торецьк;
  • Залізне;
  • Нью-Йорк;
  • Новоселівку-2;
  • Мар'їнку;
  • Авдіївку;
  • Опитне;
  • Маріуполь;
  • Новотроїцьке;
  • Трьохізбенку;
  • Золоте-4;
  • Золоте-3;
  • Катеринівку;
  • Верхньоторецьке;
  • Станицю Луганську.

Що розповідають учасники місії

Виконавчий директор "Восток SOS" та учасник Міжнародної моніторингової місії Костянтин Рєуцький заявив, що обстріли поновилися. Їхня кількість та інтенсивність зростає щодня. Водночас змінилася і тактика ведення обстрілів.

Якщо всі попередні 3 роки обстріли були по передових військових позиціях, то зараз артилерійські удари наносяться по розташуванню та командним пунктам ЗСУ, які розташовані глибоку в тилу,
– наголосив Рєуцький.

Водночас наразі під вогонь потрапляють житлові масиви та об'єкти цивільної інфраструктури. Це призводить до кількості зростання жертв серед мирного населення. 

Учасник Моніторингової місії з Чехії та старший аналітик дослідницького центру "Європейські цінності" Давід Стулік наголосив: головне спостереження – перемир'я немає.

За словами Стуліка, ситуація України у гуманітарному та соціальному планах покращилася. Окрім того, аналітик зауважив, що його здивувала професійність української армії. Військові допомагають місцевому населенню та вирізняються культурною поведінкою. 

"Це вже є справжня армія, хоча на початку війни були до цього певні питання", – зауважив Стулік. 

Війна на Донбасі: останні новини

  • Восени 2021 року ситуація на Донбасі ускладнилася. 
  • Лише упродовж 12 вересня бойовики вбили 3 українських воїнів: солдата Дениса Германа, старшого солдата Олексія Куленка та матроса Артура Голуба.
  • Також 13 вересня окупанти вбили старшого солдата Дем'яна Даниліва.
  • Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що Україна планує на Генасамблеї ООН скликати дебати щодо ситуації в окупованому Криму і на Донбасі. 
Автор: Аліна Туришин, Мар'яна Бекало