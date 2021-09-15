Перемир'я на фронті – лише на папері: ОБСЄ представила попередні результати

В ОБСЄ заявили, що режим тиші на Донбасі існує виключно на папері. Інтенсивність обстрілів зростає щодня. Окрім того, збільшується калібр зброї, яку використовують окупанти.

Деталі місії

У Києві 15 вересня відбувся пресбрифінг "Ескалація з боку Росії: попередні результати Міжнародної моніторингової місії уздовж лінії фронту". Мовилося про деталі візиту місії на Схід.

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Учасники місії відвідали населені пункти, де останнім часом було "найгарячіше":

Торецьк;

Залізне;

Нью-Йорк;

Новоселівку-2;

Мар'їнку;

Авдіївку;

Опитне;

Маріуполь;

Новотроїцьке;

Трьохізбенку;

Золоте-4;

Золоте-3;

Катеринівку;

Верхньоторецьке;

Станицю Луганську.

Що розповідають учасники місії

Виконавчий директор "Восток SOS" та учасник Міжнародної моніторингової місії Костянтин Рєуцький заявив, що обстріли поновилися. Їхня кількість та інтенсивність зростає щодня. Водночас змінилася і тактика ведення обстрілів.

Якщо всі попередні 3 роки обстріли були по передових військових позиціях, то зараз артилерійські удари наносяться по розташуванню та командним пунктам ЗСУ, які розташовані глибоку в тилу,

– наголосив Рєуцький.

Водночас наразі під вогонь потрапляють житлові масиви та об'єкти цивільної інфраструктури. Це призводить до кількості зростання жертв серед мирного населення.

Учасник Моніторингової місії з Чехії та старший аналітик дослідницького центру "Європейські цінності" Давід Стулік наголосив: головне спостереження – перемир'я немає.

За словами Стуліка, ситуація України у гуманітарному та соціальному планах покращилася. Окрім того, аналітик зауважив, що його здивувала професійність української армії. Військові допомагають місцевому населенню та вирізняються культурною поведінкою.

"Це вже є справжня армія, хоча на початку війни були до цього певні питання", – зауважив Стулік.

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