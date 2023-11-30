Перемир'я ХАМАС та Ізраїлю продовжиться: тривають перемовини про звільнення заручників

Ізраїль та ХАМАС продовжать перемир'я для продовження спроб переговорів щодо звільнення заручників. За кожен день припинення вогню бойовики матимуть звільняти десяток захоплених під час нападу людей.

Відповідна пауза мала закінчитися 30 листопада о 7 ранку. Станом на зараз відомо, що з полону ХАМАС звільнили шість груп заручників.

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Перемир'я триватиме

Ізраїльська армія заявила про продовження режиму припинення вогню у Секторі Гази. Причиною цього є переговори про звільнення заручників що досі тривають.

У світлі зусиль посередників щодо продовження процесу звільнення заручників і відповідно до умов угоди режим припинення вогню триватиме,

– йдеться в короткій заяві ЦАХАЛ.

Ізраїль та ХАМАС домовилися, що бойовики повинні будуть звільнити щонайменше 10 заручників за кожен додатковий день затишшя в боях. ЦАХАЛ, своєю чергою, також звільнить 30 палестинських в'язнів на кожний десяток осіб.

Інформацію підтвердили у ХАМАС – перемир'я продовжено на один день. Також підтвердив це посередник у переговорах, Катар в лиці міністерства закордонних справ цієї країни.

США не хочуть дій на півдні Гази

ЗМІ повідомляють, що Джо Байден у телефонній розмові прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу намагався переконати того не проводити операцію на півдні Гази. Він сказав, що ізраїльська армія не в змозі провести повномасштабну наземну наступальну операцію там, і початок масштабних бойових дій може призвести до "неминучої загибелі мільйонів палестинців".

Сам Нетаньягу нібито сказав, що операція на півдні є необхідною для досягнення мети Ізраїлю щодо знищення ХАМАС, і ізраїльська громадськість зараз не погодиться припинити військову операцію. Байден переконав прем'єр-міністра Ізраїль обговорили план з США.

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