Можна зробити це зараз, – у МЗС відреагували на "перемир'я Путіна" 9 травня

Очільник Кремля Владімір Путін оголосив "перемир'я" з Україною з нагоди 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. На це відреагував Андрій Сибіга, заявивши, що Росія може припинити вогонь негайно, якщо дійсно цього хоче.

Міністр закордонних справ України відреагував на заяви Путіна 28 квітня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Андрія Сибігу.

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Що у МЗС заявили про наміри Путіна

Кремль обіцяє, що перемир'я триватиме від 00:00 у ніч 7 проти 8 травня до 00:00 з 9 проти 10 травня. У цей час, запевняють росіяни, вони зупинять усі бойові дії.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що припинення вогню можливе вже зараз. Росія, на його думку, пішла б на такий крок якби справді хотіла миру.

Якщо Росія справді хоче миру, вона має припинити вогонь негайно. Для чого чекати 8 травня? Якщо можна припинити вогонь зараз з будь-якої дати й на 30 діб – щоб це було реально, а не просто для параду,

– заявив Сибіга.

Він додав, що Україна готова підтримати повне припинення вогню. "Ми постійно пропонуємо це — щонайменше на 30 діб", – зауважив Сибіга.

На "перемир'я" російського диктатора також відреагував Дональд Трамп. У Білому домі заявили, що президент США розчарований в лідерах обох країн. Трамп хоче постійного припинення вогню та звинувачує Зеленського і Путіна у продовженні війни.