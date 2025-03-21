У Путіна заявили, що "слову Зеленського не можна вірити" на тлі масованого обстрілу України

У ніч проти 21 березня країна-агресорка нещадно атакувала українські міста дронами та керованими авіабомбами. Лише на Київ летіли майже півсотні безпілотників, а в Одесі спалахнула низка пожеж. Це, втім, не стало на заваді Кремлю вкотре збрехати і звинуватити Україну у порушенні режиму припинення вогню.

Так, речник Путіна Дмітрій Пєсков у коментарі пропагандистам заявив, що Україна нібито не дотрималася обіцянки, натякаючи на атаку на газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області, передає 24 Канал.

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У Кремлі брешуть

"Всі можуть побачити, наскільки можна довіряти слову Зеленського", – цинічно зауважив Пєсков. Він додав, що про "ненадійність" України росіяни неодноразово попереджали "співрозмовників", вочевидь маючи на увазі американців.

Зверніть увагу! У Генштабі заявили, що це росіяни самі обстріляли станцію "Суджа". А у ЦПД попередили, що Кремль тільки-но розпочинає дискредитаційну кампанію проти України.

Водночас чиновник запевнив, що, мовляв, наказ Путіна про припинення атак на енергетичну інфраструктуру України діє. І наразі російські військові нібито утримуються від подібних ударів згідно із домовленістю, яка була досягнута між США та Росією.

До слова, у ніч проти 21 березня противник випустив по Україні понад 200 дронів.

Нагадаємо, що Україна планує підготувати список об'єктів цивільної інфраструктури, яка підпадає під режим припинення вогню.