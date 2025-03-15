На які кроки проти Росії готові піти США, і чи буде нова допомога Україні: Зеленський відповів

Україна погодилася із американською пропозицією щодо 30-денного перемир'я. Володимир Зеленський назвав заходи, які США можуть застосувати, аби змусити Росію погодитися на тимчасове припинення вогню.

Під час розмови із журналістами 14 березня президента Зеленського запитали, чи кажуть США, на які сильні кроки вони готові піти проти Росії, передає 24 Канал.

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Як США змусять Росію до миру

За словами глави держави, американці на різних рівнях з українцями говорили про готовність застосувати проти Кремля максимальні додаткові санкції.

Також президент висловив думку, що Київ і Вашингтон будуть обговорювати можливість посилення допомоги Україні. Наразі розблокована допомога, яка вже була узгоджена попередньою адміністрацією США. Також відновлений обмін розвідданими.

Наразі сторони не говорять про той чи інший новий крок щодо сильної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. "Думаю, що це буде залежати від того, чим закінчиться саме цей крок щодо тиші на 30 днів", – сказав Зеленський.

До слова, президент зазначив, що після того, як Україна продемонструвала готовність до перемир'я, тепер США мають змусити Путіна зробити перший крок.