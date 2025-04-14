У нас США вимагають, а Росії лише пропонують, – Зеленський про несправедливе ставлення союзників

Дональд Трамп у передвиборчій кампанії обіцяв встановити в Україні "мир через силу". Президент Зеленський спочатку привітав цей підхід. Втім, з часом виявилося, що тиск США планують здійснювати на жертву, а не агресора.

В інтерв'ю для CBS News Володимир Зеленський пояснив, чому досі не вдалося досягти припинення вогню, передає 24 Канал.

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США тиснуть лише на Київ

Глава держави пригадав, що Україна спочатку відмовлялася від безумовного припинення вогню, оскільки США не давали жодних гарантій того, що Росія не порушить його. Тоді американці заблокували життєво важливі військову допомогу та обмін розвідданими. Вони пообіцяли їх розблокувати, якщо Київ піде на безумовне припинення вогню. І Україна пішла на цей крок.

Тим часом із Росією США поводяться інакше. Їй не висувають жодних умов, нічого не блокують, а лише пропонують.

Тому, за словами Зеленського, на сьогодні "мир через силу" працює лише в бік України. Президент назвав цей підхід несправедливим.

Саме через те, що Трамп не вдається сильних і жорстких заходів, аби змусити Росію до миру, досі не досягнуте перемир'я. Бо Путін ніколи не хотів закінчувати війну.

До слова, Зеленський також вказав на складність у діалозі з Америкою Трампа. Україні постійно треба доводити, що вона не винна у війні.