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24 Канал Новини України "Я не хочу бути бабцею": Зеленський натякнув, що "залишив" Путіна на США
15 березня, 17:26
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"Я не хочу бути бабцею": Зеленський натякнув, що "залишив" Путіна на США

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Україна погодилася з американською пропозицією щодо 30-денного перемир'я.
  • Зеленський зазначив, що тепер США мають змусити Путіна зробити перший крок.

Україна погодилася з американською пропозицією щодо 30-денного перемир'я. Тепер свою відповідь має надати Росія. Володимир Зеленський наголосив, що обговорювати деталі припинення вогню доцільно лише після згоди Кремля.

Під час спілкування з журналістами президент Зеленський наголосив, що питання територій є дуже складним, його потрібно вирішувати за столом переговорів. А ось "червоні лінії", на його думку, мають бути озвучені одразу, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський

Також президент повідомив, що на зустрічі у Джидді США не ставили Україні додаткових умов для досягнення мирної угоди. Він назвав зустріч у Саудівській Аравії перемогою нашої країни, яка пішла на серйозний дипломатичний крок. 

Київ погодився з пропозицією США щодо тимчасового перемир'я. Тепер свою згоду або незгоду має висловити Росія. 

Я не хочу бути бабцею, яка постійно повторює, але Путін не хоче (перемир'я – 24 Канал). Нехай Америка тепер змусить Путіна зробити перший крок, а потім буде обговорювати усі інші,
– заявив Зеленський.

До слова, президент визначив склад переговорної групи України для мирних перемовин у межах взаємодії з міжнародними партнерами. До української делегації увійшли:

  • Андрій Єрмак – керівник Офісу Президента, глава делегації;
  • Андрій Сибіга – Міністр закордонних справ України;
  • Рустем Умєров – Міністр оборони України;
  • Павло Паліса – заступник керівника Офісу Президента.