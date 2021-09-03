Перемога буде за нами, – Вітренко про ситуацію з "Північним потоком-2"

Очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив про готовність США зупинити "Північний потік-2", якщо Росія використовуватиме його як політичну зброю. Він переконаний, що тут Україна у переможному становищі.

Зокрема, за словами глави "Нафтогазу", гарантії енергетичної безпеки для України обговорювали президенти Володимир Зеленський і Джозеф Байден.

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Перемога буде за Україною

За словами Вітренка, Україні пообіцяли санкції, які повністю зупинять "Північний потік-2" в разі, якщо він використовуватиметься як геополітична зброя проти України.

Так само ми зустрічалися зі спецпредставником американського уряду Амосом Хохштейном. Ми також певні, що перемога в цій війні буде на нашому боці,

– заявив Юрій Вітренко.

Гарантії для України

Керівник "Нафтогазу" також зазначив, що справжні гарантії, які потрібні Україні – це не папери, підписані західними політиками, а контракти на транзит газу через Україну.

"Якщо таких контрактів не буде, якщо "Газпром" продовжить блокувати доступ європейських компаній до транзиту через Україну, тоді мають бути санкції. Це й буде доказом використання газу як геополітичної зброї", – наголосив Вітренко.

Коротко про ситуацію з "Північним потоком-2":