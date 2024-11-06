Перша промова Трампа після тріумфу на виборах: що політик сказав про війну в Україні

Поки у США продовжують підраховувати голоси за кандидатів у президенти, Дональд Трамп уже встигнув виступити з "переможною промовою". У ній політик згадав про всі війни, які наразі тривають у світі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ політика на телеканалі Fox News. Цікаво, що сам політик ще до офіційного оголошення результатів оголосив себе 47-м президентом США.

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Що сказав Трамп про війну в Україні у промові

Дональд Трамп під час своєї промови прямо не згадував війну Росії проти України. Водночас говорячи про всі конфлікти, які наразі тривають у світі, американський політик сказав, що збирається їх зупинити.

Я збираюся зупинити війни. Більше ніяких війн за моєї каденції,

– наголосив республіканець.

Окрім того, Трамп зазначив, що курс США розгорнеться на 180 градусів. За словами політика, це відбудеться у всіх сферах.

"Це буде час, коли американці повернуть собі контроль у своїй країні. У нас нафти більше ніж у Саудівської Аравії та Росії", – запевнив політик у промові.

До слова, деякі американські ЗМІ уже писали, що Дональд Трамп набирає 270 голосів виборників, що гарантує його перемогу на виборах. Таким чином політик має всі шанси стати новим очільником Білого дому.