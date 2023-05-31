Не лінія розмежування до 24 лютого: генерал США сказав, що можна буде вважати перемогою України

На Заході уже фактично не говорить про те, що Україна має піти на територіальні поступки Росії. Ба більше, колишній американський генерал переконаний, що перемогою нашої держави можна буде вважати винятково повернення до кордонів 1991-го року.

Схоже, що у Сполучених Штатах мають намір закінчити війну вже до кінця цього, 2023 року. Разом з тим генерал-майор у відставці цієї країни Девід Болдвін переконаний, що перемога буде за Збройними Силами.

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Військовий шлях – не дипломатія

Зазначимо, що Болдвін ще до літа минулого року командував Національною гвардією Каліфорнії. За його словами, повернення нашої держави до міжнародно визнаних кордонів було б правильним, зокрема, в моральному аспекті.

Я не можу говорити за уряд США, але особисто я визначаю успіх, перемогу в цій війні як відновлення кордонів України до 2014 року. Тож весь Донбас, весь Крим – ось що означає перемога,

– констатував він.

Окрім того, він припустив, що деокупації територій українською армією відбуватиметься військовим шляхом: "У короткостроковій перспективі це буде військове рішення, а потім прийде дипломатія".

Хто говорить про поступки

Болдвін наголосив, що російсько-українська війна розпочалась не 24 лютого 2022 року, а у 2014 році. Водночас він не погодився з позицією американських чиновників, які говорять про перемогу ЗСУ як про повернення до лінії розмежування, що була до початку великого вторгнення.

Україна часто чує на свою адресу, окрім слів підтримки, звинувачення, ультиматуми, безглузді вимоги та заперечення стосовно того, що вона має право існувати в кордонах, які визнав увесь світ у 1991-році.