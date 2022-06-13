Перемоги України страшно налякали Францію та Німеччину, – Піонтковський

Україна майже 3 місяці успішно стримує навалу російської окупаційної армії. Нещодавно європейські та американські політики почали поширювати дивні тези про те, що наша держава має піти на територіальні поступки та "зберегти обличчя Путіну".

Російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський розповів, повідомляє 24 канал, чому це відбулося. За словами політолога, тон усім цим заявам задав президент Франції Еммануель Макрон. Саме він наголосив, що не варто принижувати Росію, адже її потрібно буде виводити з ізоляції.

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Перемоги України налякали Німеччину та Францію

Піонтковський розповів, що заяву Макрона про "порятунок обличчя Путіна" підхопили десятки політиків та публіцистів по обидва боки океану. Наприклад:

Окрім європейських політиків, відомий американський дипломат Генрі Кіссинджер сказав, що Україна буцімто повинна поступитися своїм суверенітетом в обмін на припинення війни.

Водночас у редакційній статті The New York Times мовилося, що наша держава не може перемогти у цій війні просто тому, що Росія не може програти.

За словами публіциста, хвиля цих дивних заяв – це реакція на тріумфальні перемоги України.

Перемога України страшно налякала передовсім Францію та Німеччину. Це не є їхнім страхом перед путінським ядерним ударом, ніхто вже цього не боїться. Це страх втрати своїх привілейованих позицій у сьогоднішній міжнародній системі,

– зауважив Піонтковський.

За його словами, після кожної світової війни (а російсько-українська війна і є світовою) нову систему будують держави-переможиці.

"У нашому випадку це будуть Сполучені Штати, Велика Британія та Україна. А Франція та Німеччина втрачають своє дуже комфортне місце в цій системі, яке вони займають не 10, а вже 70 років", – пояснив публіцист.

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Франція не може змиритися з втратою своєї величі

Піонтковський зауважив, що Макрон не випадково зробив таку гучну заяву. Адже Франція, програвши Другу світові війну, втратила роль світової держави.

"Блискучу довготривалу операцію зробив Сталін, призначивши їх (французів – 24 канал) переможцями Другої світової війни. І це було прекрасне політичне вербування французької еліти, починаючи з Шарля де Голля. Він завербував усю французьку політичну еліту, і вони із задоволенням посіли місце посередника між Заходом і Кремлем", – додав опозиціонер.

Та втративши роль світової держави, Франція не втратила своїх амбіцій. Тож, за словами Піонтковського, не маючи величі, країна була змушена щось доводити.

"Тому всі французькі президенти постійно повторювали "grande la France", а ця велич полягала в тому, щоб у будь-якому конфлікті підкласти свиню США та вислужитися перед Росією", – зауважив публіцист.

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Інтереси європейських країн лежать на поверхні

Піонтковський розповів не тільки про французів. Скажімо, німці, за його словами, були більш прагматичними. "Величі" вони поклали край, адже їм вистачило тієї у часи Адольфа Гітлера.

"У них є більш економічний інтерес. І в радянські часи зі східною політикою вони мали економічні привілеї – як особливий партнер Радянського союзу. А в пострадянські часи воно вилилося вже у відкриту корумпованість німецької вищої політичної еліти", – зазначив публіцист.

Він додав, що Франція та Німеччина спекулювали та дуже комфортно почувалися на обслуговуванні у Кремля.

"У французького президента, немов у дресованого песика, була спеціальна роль. Коли Путін напав на Грузію та відхопив (чи, як він казав, повернув) Абхазію та Південну Осетію, це потрібно було якось легітимізувати та зафіксувати. Прибіг Саркозі з папірцем миру. І ось підписали якусь угоду. З того часу з'явилися 2 "незалежні" держави", – розповів Піонтковський.

За його словами, у 2014 – 2015 роках у Київ з такими ж папірцями "прибіг" вже інший президент – Франсуа Олланд.

А зараз такі лаври хоче отримати Макрон з ось цим "італійським планом",

– наголосив опозиціонер.

Зауважте, у цьому плані мовиться про те, що тимчасово захоплені окупантами території фіксуються. Після цього Україна та Росія повинні почати двосторонні переговори щодо спірних територій.

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Кіссинджер забив останні цвях в труну "італійського плану"

У контексті не можна було оминути увагою й США. Піонтковський зазначив, що і європейці, і американці розуміють, що президент Росії Володимир Путін вже зазнав величезної стратегічної поразки. Адже окупаційні війська коять справжні звірства в Україні. Варто лишень згадати про Бучу, Маріуполь та знущання з мирних жителів на тимчасово окупованих територіях.

Та наданням Україні 100 ракетних артилерійських систем HIMARS можна змінити ситуацію на полі бою. Це зволікання з постачанням необхідного озброєння коштує нашій державі сотні життів цивільних та військових щодня. І світові лідери розуміють, що можуть покінчити з Путіним раз і назавжди, лишень надавши ЗСУ достатню кількість РСЗВ.

Політолог нагадав, що Кіссинджер дав кілька днів тому "дивовижне інтерв'ю", у якому виправдався за свої слова на Давоському форумі про територіальні поступки України. Тоді, за словами Піонтковського, він виглядав, як справжній прихильник "італійського плану".

В інтерв'ю ж американський дипломат зауважив, що переговори між Україною та Росією можуть початися лише після відступу окупантів на позиції станом на 23 лютого. Таке ж раніше заявляв президент Володимир Зеленський.

І це є останнім цвяхом у труну італійсько-французько-німецького плану, адже вони вимагали почати переговори зараз, зафіксувати поточну лінію поділу сторін,

– наголосив Піонтковський.

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Світ боїться непередбачуваних наслідків поразки Путіна

Також Кіссинджер заявив, що "Росія вже зазнала історичної стратегічної поразки, не виконавши цілей, які сама ж поставила". Країна-агресорка не змогла перемогти меншу та слабшу Україну, як робила це з іншими державами раніше.

"Усі ці зволікання (з наданням РСЗВ – 24 канал) йдуть не через побоювання перед силою Путіна, а через усвідомлення його слабкості та можливості непередбачуваних стратегічних наслідків його демонстративної фінальної поразки", – зауважив Піонтковський.

Публіцист підсумував: для того, щоб Україна змогла перемогти окупантів, їй потрібно надати навіть не 40, а 100 HIMARS. Адже наразі триває артилерійська війна, і в нашої держави потрохи закінчуються снаряди для радянських РСЗВ. Водночас Росія має їх вдосталь.

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