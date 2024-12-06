Перемовини з адміністрацією Трампа: політтехнолог назвав перші результати

Українські посадовці проводять перемовини на високому рівні з новою адміністрацією Дональда Трампа, зокрема з спецпосланцем в питаннях України та Росії Кітом Келлогом та новим радником з нацбезпеки Майком Волтцом. Дипломати України вже роблять перші успіхи.

Для прикладу, Келлог вже повідомив про необхідність підтримки нашої країни. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що українській дипломатії "сприяє" й країна-агресорка.

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Перші успіхи перемовин з адміністрацією Трампа

Політтехнолог зауважив, що українська дипломатія завжди активно працювала у США двома делегаціями – для роботи з Камалою Гарріс наша країна підготувала Формулу миру, для команди Трампа – План перемоги.

Коли ж на виборах переміг Трамп, тепер українська дипломатія спрямовує усі сили саме на нього та конкретних людей з його команди.

Келлог вже давно розбирається у нашому питанні, у його мережі Х вже був і його "мирний план". Саме з цим планом, ймовірно, нам треба буде мати справу, тому наші дипломати над цим зосереджені. Ось перший успіх, Келлог вже говорить, що Україні потрібно постачати зброю,

– зазначив Шейтельман.

За словами політтехнолога, навіть Росія сама "допомагає" українській дипломатії. Нещодавно здійснила дуже велику помилку.

Так, російський олігарх Костянтин Малофєєв заявив, що Владімір Путін не погодиться на мирну пропозицію Трампа. На це Келлог відповів, щоб той "заліз назад у свою коробку" та краще зрозумів майбутнього президента США.

Це дуже важливо, треба забивати такий клин, показувати, що Росія – країна, яка не готова на будь-які розмови, а просто хамить,

– наголосив Шейтельман.