Позиції не сумісні: чи можливо розв'язати війну між Україною та Росією за столом переговорів

Все частіше лунають припущення щодо можливих переговорів між Україною та Росією. В Кремлі стверджують, що нібито відкриті до них, а Володимир Зеленський не виключає участі Москви у Саміті миру. Проте є суттєві перешкоди до перемовин.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зазначивши, що насамперед перешкоджають умови, які висуває Росія щодо участі у можливих переговорах. Він припустив, у який спосіб може бути розв'язана війна.

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Де точка компромісу

Путін, російський офіціоз та пропагандисти постійно говорять про те, що українським військам потрібно "піти з територій", які вони контролюють, що має відбутись "демілітаризація" та "денацифікація" України, яка також має відмовитись від "вступу в НАТО". Крім того, вони говорять про буцімто "нелегітимність" Зеленського та про те, що Захід має "зняти санкції з Росії".

Все це є умовами початку імовірних перемовин, а далі, в процесі, будуть поставлені нові вимоги. Також Україна має перестати розраховувати на підтримку Заходу і змінити владу на ту, яка потрібна Путіну. Загалом все це означає, що його метою є ліквідація України,

– наголосив журналіст.

Тоді виникає питання, де точка компромісу між Україною, яка вимагає, щоб російські окупанти пішли з її території, і заявленою позицією Путіна. Її, на думку опозиціонера, немає.

Найголовніше, Путін заявляє, що влада в Україні буцімто "нелегітимна". Київ говорить про те, що очільник Кремля – міжнародний злочинець і з ним неможливо проводити перемовини.

В цьому сенсі позиції України і Росії не сумісні, тому питання щодо миру в Україні буде розв'язуватись, на жаль, тільки на полі бою,

– зауважив Ігор Яковенко.

Нагадаємо, що спікер Кремля Дмітрій Пєсков зазначив, що Росія нібито відкрита до переговорів щодо завершення війни в Україні. Проте в неї "немає довіри" до української влади. Він додав, що зараз не готується жодного мирного саміту щодо війни в Україні за участю Росії.