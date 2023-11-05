Ми не довіряємо терористам, – Зеленський про мирні переговори з Росією

Володимир Зеленський прокоментував можливість мирних переговорів з Росією. Глава держави наголосив, що українці не довіряють обіцянкам, які можуть дати на перемовинах терористи.

Водночас президент підкреслив, що наша держава потребує зброї для того, щоб вигнати окупанта з української території. Зокрема, українські військові мають контролювати небо.

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Зеленський висловився про перемовини України з Росією

Президент наголосив, що за всю повномасштабну війну Росії проти України він чув багато різних голосів і емоцій, що не мали чітких пропозицій. Водночас він наголосив, що сьогодні він не має жодних відносин з Росією.

Вони знають мою позицію, яка є позицією всієї України і людей. Ми не хочемо вести жодного діалогу з терористами,

– сказав він.

Зеленський відзначив, що цю позицію знає і президент США Джо Байден і Конгрес з підтримкою обох партій. Зеленський зауважив, що не готовий говорити з терористами, тому що вони "завжди приходять назад".

Крім того, глава держави сказав, що Збройним Силам для прискорення контрнаступу потрібно більше протиповітряної оборони. Адже Росія все ще контролює українське небо.

"Що буде коли у нас буде достатньо ППО від наших партнерів? Наші війська підуть. Ні, вони побіжать уперед, і контрнаступ піде швидше", – розповів глава держави.

Водночас він наголосив, що наша країна не може і не збирається "використовувати наших людей як м'ясо", як роблять росіяни по всій лінії фронту.

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