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Viva найкрасивіші-2018: переможцями стали Олег Винник та Оля Полякова

22:20, 2 лютого 2514 Читать новость на русском
Viva найкрасивіші-2018: переможці
Viva найкрасивіші-2018: переможці / 24 Канал

Церемонія нагородження премії "Viva! Найкрасивіші-2018" відбулася вже 2 лютого. Під час церемонії назвали імена найкрасивіших людей України за версією читачів журналу "Viva", ними стали Олег Винник та Оля Полякова.

Традиційно, номінантами премії "Viva! Найкрасивіші" стають відомі, публічні люди, які несуть красу життя своїми вчинками, роботою і творчістю. Щоб вибір був дійсно народним, голосувати можна було і на сайті, і смс-повідомленнями.

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Всього ж на звання найкрасивішої жінки і найкрасивішого чоловіка року за версією читачів і редакції журналу Viva! претендували 63 жінки і 63 чоловіки: це українські знаменитості, публічні люди, зірки спорту, кіно і театру, лідери думок, які стали ньюзмейкерами минулого року.


Viva! Найкрасивіші-2018: переможницею стала Оля Полякова

5 грудня 2017 року стартувало голосування на сайті, де всі бажаючі могли щодня віддавати свій голос за фаворитів. Згідно з результатами першого етапу, в другій потрапили 20 жінок і 20 чоловіків.

Але переможцями стали – співак Олег Винник та співачка Оля Полякова. Переможців премії "Viva! Найкрасивіші-2018" зі сцени палацу "Україна" оголосила генеральний директор компанії "Едіпресс Медіа" Інна Катющенко.


Viva! Найкрасивіші-2018: переможцем став Олег Винник

Для Олі Полякової та Олега Винника це перша перемога в номінації "Viva! Найкрасивіші". Нагадаємо, в минулому році переможцями стали Тіна Кароль і Дмитро Комаров.

Теги: LifeStyle Кіно Новини культури Музика
Джерело: 24 Канал
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