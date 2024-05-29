В Україні скасовано статус "обмежено придатний": що зміниться для громадян з 1 червня

В Україні набув чинності закон про забезпечення прав військових на соціальний захист, який передбачає скасування статусу "обмежено придатний". Це означає, що призовники з таким статусом повинні будуть пройти повторний медичний огляд.

Одразу після цього їх визнають або придатними, або непридатними до військової служби. На проведення повторного медичного огляду виділено час до 4 лютого 2025 року.

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Переогляд для тих, хто мав статус "обмежено придатний"

Призовники, які раніше мали статус "обмежено придатний до військової служби", тепер повинні повторно пройти військово-лікарську комісію. Процес перекомісії розпочався 18 травня 2023 року, коли новий закон про мобілізацію набув чинності.

Після проходження ВЛК, колишні обмежено придатні призовники отримають один із таких статусів:

непридатні до військової служби – особи, що виключаються з військового обліку;

– особи, що виключаються з військового обліку; непридатні до військової служби з повторною перекомісією через 6 або 12 місяців;

тимчасово непридатні – громадяни, яких будуть направляти на лікування, вони отримують відпустку або тимчасове звільнення від службових обов'язків.

– громадяни, яких будуть направляти на лікування, вони отримують відпустку або тимчасове звільнення від службових обов'язків. придатні до служби за деякими напрямками – люди можуть служити у ТЦК, частинах забезпечення військ, підрозділах зв'язку, логістики, медицини, навчальних центрах та вищих військових навчальних закладах;

– люди можуть служити у ТЦК, частинах забезпечення військ, підрозділах зв'язку, логістики, медицини, навчальних центрах та вищих військових навчальних закладах; придатні до служби – особи, що можуть отримати бойову повістку.

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