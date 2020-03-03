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      Перестаньте травити пацана, – репер Face заступився за сина Порошенка

      - Читать новость на русском
      Репер Face заступився за сина Порошенка / https://esquire.ru/

      Російський репер Face заступився за сина п’ятого президента Петра Порошенка – Михайла. Його похід на концерт виконавця у Лондоні переріс у скандал.

      Російський репер пояснив – не знав, що це син Порошенка. Відповідне відео виконавець опублікував у Telescope ще 29 лютого.

      До теми: Він – не маленький хлопчик, – Порошенко про появу сина на концерті російського репера Face

      Іван Дрьомін розповів, що перед виступом в гримерці його попередили про сина Порошенка. Однак, за його словами, він не звернув на це особливої уваги.

      Згодом побачив у першому ряду "чувака, який жорстко міситься". Тоді репер і вирішив витягнути його на сцену. Однак, за його словами, фрази "русские в Лондоне" син Порошенка не кричав. 

      Я крикнув фразу: "Росіяни в Лондоні". Ця людина нічого не кричала, крім моєї пісні. Принаймні я особисто не чув. Я її крикнув – і нічого такого в цьому не бачу. у тому, що він був біля мене. Я за себе крикнув, за росіян. Які б я погляди не мав щодо влади у нашій країні "Росії – 24 канал), я росіянин і люблю Росію. Можу не любити владу, свою країну люблю і нацією задоволений,
      – сказав Face.

      При цьому російський виконавець додав, що "дуже любить Україну" і добре себе тут почуває. Репер також зазначив, що в Україні "ах**нні люди, дуже своєрідні, такі ж, як і наші (росіяни – 24 канал)". 

      Face додав, що згодом Михайло Порошенко знову вистрибнув на сцену, представився і "захотів поговорити про щось". Однак із розмови, за словами росіянина, не було. 

      "ЗМІ, перестаньте травити пацана, пацан красень, тому що слухає Face", – сказав репер.

      Дивіться відео репера Face

      Що відомо про скандал з сином Порошенка на концерті в Лондоні

      • Нещодавно у мережі з'явилося відео, на якому нібито син п'ятого президента Михайло Порошенко відпочиває на концерті російського репера Face у Лондоні. Хлопець вийшов на сцену і разом з артистом вигукував "русские в Лондоне". Це відео наробило неабиякого розголосу у мережі.
      • Російський репер Face відомий тим, що випустив гостросоціальний альбом, який критикує сучасний стан справ у Росії.
      • Щодо президента РФ, то в одному інтерв'ю він заявив: "Путін для мене це зло. А я за все хороше". Що стосується незаконної анексії українсього Криму, артист відповів: "Крим наш? Не наш".

      Син Порошенка на концерті в Лондоні: відео

       

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      3 березня
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Україна – Росія Лондон Музика Новини Росії Петро Порошенко Скандал Новини України Новини політики
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