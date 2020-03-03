Перестаньте травити пацана, – репер Face заступився за сина Порошенка

Російський репер Face заступився за сина п’ятого президента Петра Порошенка – Михайла. Його похід на концерт виконавця у Лондоні переріс у скандал.

Російський репер пояснив – не знав, що це син Порошенка. Відповідне відео виконавець опублікував у Telescope ще 29 лютого.

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Іван Дрьомін розповів, що перед виступом в гримерці його попередили про сина Порошенка. Однак, за його словами, він не звернув на це особливої уваги.

Згодом побачив у першому ряду "чувака, який жорстко міситься". Тоді репер і вирішив витягнути його на сцену. Однак, за його словами, фрази "русские в Лондоне" син Порошенка не кричав.

Я крикнув фразу: "Росіяни в Лондоні". Ця людина нічого не кричала, крім моєї пісні. Принаймні я особисто не чув. Я її крикнув – і нічого такого в цьому не бачу. у тому, що він був біля мене. Я за себе крикнув, за росіян. Які б я погляди не мав щодо влади у нашій країні "Росії – 24 канал), я росіянин і люблю Росію. Можу не любити владу, свою країну люблю і нацією задоволений,

– сказав Face.

При цьому російський виконавець додав, що "дуже любить Україну" і добре себе тут почуває. Репер також зазначив, що в Україні "ах**нні люди, дуже своєрідні, такі ж, як і наші (росіяни – 24 канал)".

Face додав, що згодом Михайло Порошенко знову вистрибнув на сцену, представився і "захотів поговорити про щось". Однак із розмови, за словами росіянина, не було.

"ЗМІ, перестаньте травити пацана, пацан красень, тому що слухає Face", – сказав репер.

Дивіться відео репера Face

Що відомо про скандал з сином Порошенка на концерті в Лондоні

Нещодавно у мережі з'явилося відео, на якому нібито син п'ятого президента Михайло Порошенко відпочиває на концерті російського репера Face у Лондоні. Хлопець вийшов на сцену і разом з артистом вигукував "русские в Лондоне". Це відео наробило неабиякого розголосу у мережі.

Російський репер Face відомий тим, що випустив гостросоціальний альбом, який критикує сучасний стан справ у Росії.

Щодо президента РФ, то в одному інтерв'ю він заявив: "Путін для мене це зло. А я за все хороше". Що стосується незаконної анексії українсього Криму, артист відповів: "Крим наш? Не наш".

Син Порошенка на концерті в Лондоні: відео