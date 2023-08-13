Перестрілка під Маріуполем: кадирівці вбили 7 цивільних, серед яких двоє дівчат-підлітків

Кадирівці в тимчасово окупованій Донецькій області влаштували перестрілку. Як наслідок, загинуло 7 цивільних осіб, серед яких діти.

Між окупантами сталася перестрілка 11 серпня в селі Урзуф, що неподалік Маріуполя. Відомо, що "самоліквідувалися" також 4 російських військових.

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Загинуло 7 цивільних людей

Радник мера Маріуполя повідомив, що унаслідок перестрілки загинуло 7 цивільних осіб:

двоє дівчат-підлітків;

четверо хлопців;

жінка.

Кадирівців пустили на відпочинок в Урзуф та у них виник конфлікт з місцевою військовою комендатурою. Почали погони зривати один одному та виникла перестрілка,

– повідомив Андрющенко.

Що відомо про Урзуф Урзуф – це село, яке розташоване у південній частині Донецької області, близько за 50 кілометрів від Маріуполя. Населений пункт перебуває під окупацією від лютого 2022 року. За даними останнього перепису, який проводили ще у 2001 році, в Урзуфі проживало майже три тисячі людей.

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