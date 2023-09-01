Ще одній категорії українців дозволили виїжджати за кордон
Джерело:Тарас Мельничук
В Україні триває воєнний стан, тому не всі військовозобов'язані можуть перетинати державний кордон. Кабінет міністрів України зняв обмеження для ще однієї категорії громадян.
Відповідне рішення прийняли 1 вересня. Про це розповів представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
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Ще одній категорії українців дозволили перетинати кордон
Мельничук розповів, що 1 вересня внесли зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України.
Право виїзду за кордон у разі введення правового режиму воєнного стану надали студентам або курсантам, які:
- здобувають освіту за авіаційними спеціальностями,
- не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період,
- потребують практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або в авіаційних школах, у зв'язку із закриттям повітряного простору України.
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Яким чоловікам призовного віку можна виїжджати за кордон
Виїхати з України навіть під час дії воєнного стану з 1 серпня можуть чоловіки від 18 до 60 років:
- які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку про це у паспорті;
- виключені з військового обліку за станом здоров'я;
- яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров'я;
- яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;
- яким дозволено виїзд за кордон через професію;
- яким дозволено виїзд за кордон для допомоги Силам оборони щодо протистояння Росії.
Також дозволено перетинати кордон військовим, які мають дозвіл, та чоловікам й жінкам держслужбовцям.Зверніть увагу! За кордон також можуть виїхати чоловіки призовного віку, які рішенням військово-лікарської комісії визнані непридатним до служби та виключені з військового обліку.