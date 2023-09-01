Ще одній категорії українців дозволили виїжджати за кордон

В Україні триває воєнний стан, тому не всі військовозобов'язані можуть перетинати державний кордон. Кабінет міністрів України зняв обмеження для ще однієї категорії громадян.

Відповідне рішення прийняли 1 вересня. Про це розповів представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Ще одній категорії українців дозволили перетинати кордон

Мельничук розповів, що 1 вересня внесли зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України.

Право виїзду за кордон у разі введення правового режиму воєнного стану надали студентам або курсантам, які:

здобувають освіту за авіаційними спеціальностями,

не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період,

потребують практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або в авіаційних школах, у зв'язку із закриттям повітряного простору України.

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Яким чоловікам призовного віку можна виїжджати за кордон

Виїхати з України навіть під час дії воєнного стану з 1 серпня можуть чоловіки від 18 до 60 років:

які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку про це у паспорті;

виключені з військового обліку за станом здоров'я;

яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров'я;

яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;

яким дозволено виїзд за кордон через професію;

яким дозволено виїзд за кордон для допомоги Силам оборони щодо протистояння Росії.

Також дозволено перетинати кордон військовим, які мають дозвіл, та чоловікам й жінкам держслужбовцям.