"Похоронили" бабусю й прихопили вінки: ухилянти придумали "чорний" спосіб перетину кордону

Громадяни, що бажають уникнути мобілізації та виїхати за кордон придумують все більш неординарні способи його перетину. Цього разу прикордонники викрили групу чоловіків, які їхали "хоронити бабусю".

Звісно, вони навіть не придумали правдоподібну легенду – не знали навіть імені людини, до якої вони збиралися їхати. Оперативники вже почали розслідування цієї справи.

Дивіться також Привид великої війни чи пусті слова? Чи введуть країни НАТО свої війська в Україну

Ухилянти з вінками

На одному з контрольних постів Закарпаття прикордонники зупинили автівку, водій якої стверджував, що везе пасажирів на похорон бабусі. Водночас ті нещадно "попалилися" на брехні.

Пасажири факту "смерті" бабці не заперечили, ще й вінки поминальні продемонстрували як доказ. Проте імені та адреси проживання родички не знали,

– зазначили в ДПСУ.

Ухилянти для реалістичності взяли з собою вінки / фото ДПСУ

Виявилося, що пасажири заплатили водію по 2 тисячі доларів, щоб потрапити до Румунії. А таку незвичну легенду для переправи придумали організатори перетину. Станом на зараз правоохоронці встановлюють коло причетних до порушення осіб.

Спроби перетину кордону