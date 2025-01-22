Комбат порівняв кількість дронів у ЗСУ та росіян: у чому Україна суттєво переважає

Дрони стали одним з ключових видів озброєння під час російсько-української війни. Україна активно займається розробкою нових безпілотників та удосконалює старі, адже ворог також не стоїть на місці й розвивається у цій галузі.

В етері 24 Каналу командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко порівняв можливості українських та російських безпілотників, а також сказав, хто зараз переважає у технологічному плані.

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У чому Україна абсолютний лідер

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у безпілотній галузі відбувся величезний прогрес й з'явилися нові технології, які раніше були нікому не відомі. Наприклад, Україна розробила морські дрони й стала абсолютним світовим лідером у цьому.

Ми були першопрохідцями й зберігаємо сталу динаміку модернізації розвитку. Завдяки цьому чорноморський флот Росії не може вільно переміщатися, а загнаний в бухти, що принципово важливо,

– зазначив Федоренко.

Щодо роботизованої техніки, то з його слів, розвиток технологій в Україні йде паралельно з ворогом. У чомусь переважає Україна, а в якихось рішеннях – росіяни.

"Проте ми почали раніше й, за моїм переконанням, перебуваємо на пів кроку попереду ворога", – зауважив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес".

Над чим Україні ще треба працювати

Системи, які застосовуються у повітрі, треба розбирати по категоріях. Нічні бомбери, які противник прозвав Баба-Яга, Сили оборони використовують для проведення мінування, доставлення логістичних вантажів, завдання прицільного вогневого ураження міцними боєприпасами по ворожих позиціях, техніці, піхоті тощо.

У росіян немає подібного засобу. Якщо порівнювати технологічно ці засоби на початку 2024 року й зараз, то вони пройшли ряд технічних модернізацій, адже інакше вже б не могли працювати на полі бої. Противник також вчиться протидіяти,

– мовив Федоренко.

Наразі у нас з противником паритет щодо FPV-дронів, де сигнал передається від пульта до дрона по повітрю. Якщо йдеться про дрони з автоматичним донаведенням, зокрема зі штучним інтелектом, то технології, які є в Україні, переважають Росію саме в частині FPV-дронів-камікадзе.

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Росія змогла кількісно обійти Україну у дронах на оптоволокні. Однак Сили оборони накопичать ресурс й зможуть також вирівняти цю ситуацію, або наблизитись до паритету.

Що допоможе Україна технологічно виграти війну проти Росії

Противник мав безальтернативний засіб ударне крило-камікадзе "Ланцет". Основним завданням, якого є знищення броньованої техніки, укриттів та реактивної артилерії.

Раніше Україна не мала подібних засобів. Втім, станом на сьогодні українське військо має "Булаву". Це українська розробка, виробництво якої масштабується, що за своїми характеристиками дуже подібна до "Ланцета".

Україна має дрони дальнього радіуса дії оперативного рівня, якими б'є по військових об'єктах на території Росії, які, зокрема, наповнюють російську окупаційний бюджет нафтогазовими доларами.

Станом на 2024 рік ми мали поодинокі зразки й ситуаційне виконання завдань по найпріоритетніших цілях. Зараз я не можу сказати, що наші безпілотники чимось поступаються ірансько-російським "Шахедам". Ми набули цієї спроможності, це великий стрибок,

– наголосив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес".

Він підсумував, що якщо українці продовжать зберігати єдність, не сваритимуться всередині держави між собою, триматимуть стрій та нарощуватимуть спроможності, то Україна точно технологічно не програє у війні проти Росії.