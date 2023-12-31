У багатодітних чоловіків на кордоні можуть вимагати документи з ТЦК, – ДПСУ

У мережі почала ширитися інформація, що відтепер багатодітних чоловіків не випускають за кордон без довідки від ТЦК. У ДПСУ наголосили, що за потреби у таких осіб мають право вимагати військові документи.

Речник Держприкордонслужби пояснив, що з'явилося дуже багато фіктивних документів, тому вони потребують ретельної перевірки. Правила перетину регулює відповідне законодавство.

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Перевірка документів на кордоні

Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що у правилах перетину кордону чітко визначено, що у разі запровадження на території України воєнного стану право на перетин державного кордону також мають і інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Це стосується й тих чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Їм надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації. Прикордонники мають право перевіряти цей факт.

Зважаючи, що ми неодноразово виявляли підробки документів пов'язаних з багатодітством наші інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема і за документами з територіальних центрів комплектування,

– зазначив Демченко.

Працівники можуть вимагати у багатодітних чоловіків витяг із протоколу ТЦК про ухвалене рішення щодо відстрочки або запис про відстрочку в військовооблікових документах.

Незаконний перетин кордону

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко раніше розповів, що за рік 7 тисяч 700 чоловіків призовного віку пробували потрапити за кордон, оминувши контрольні пункти пропуску. Однак у 2022 році кількість "туристів" була більшою – тоді прикордонними за добу затримували 80 – 100 втікачів.

Однак кількість військовозобов'язаних, які намагалися виїхати за підробними документами лише зросла. З початку 2023 року прикордонники викрили приблизно 3 тисячі таких спроб. Найчастіше ухилянти демонстрували прикордонникам фальшиві документи про непридатність до військової служби, інвалідність або посвідчення багатодітного батька.

З перших днів повномасштабного вторгнення до листопада 2023 року інспекторам прикордонної служби пропонували хабаря більш як 800 разів. Загальна сума хабарів перевищила 3 мільйони гривень.