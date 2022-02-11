Перевірка речей і телефонів: білоруси кажуть про спецконтроль на кордоні з Україною
Джерело:"Білоруський дім в Україні"
Білоруси 11 лютого заявляють про проблеми при в'їзді в Україну. Кажуть, що на наземному кордоні висадили 8 людей. Однак прикордонники зазначають, що кордон з Білоруссю вже давно посилено охороняють.
Білоруси, які прибувають в аеропорт Бориспіль нібито проходять спецконтроль. Стверджують, що їх допитують та перевіряють особисті фото у телефоні.
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Як відбуваються перевірки
Білоруси кажуть, що в них забрали паспорти, не пояснюючи причини. Заявляють, що прикордонники питають про мету візиту, просять показати баланс на рахунках та фотографують документи.
Білорусів нібито посилено перевіряють при в'їзді в Україну / Фото "Білоруський дім в Україні"
Що кажуть прикордонники
У Держприкордонній службі 24 каналу повідомили, що проводять заходи контролю відповідно до чинного законодавства, яке регламентує перетин кордону.
Нагадали, що кордон з Білоруссю охороняють посилено вже тривалий час.Зверніть увагу! Прикордонники почали посилено патрулювати кордон з Білоруссю ще в листопаді 2021 року. Тоді спостерігали міграційну кризу через потік біженців до ЄС.
Білоруські навчання біля кордонів України
- Зауважимо, що Росія стягнула свої війська до Білорусі. Спільно з Мінськом Москва проводить навчання "Союзна рішучість-2022". Вони відбуваються, зокрема, й біля кордонів України, триватимуть до 20 лютого.
- У міноборони Росії повідомили, що збройні сили двох країн відпрацьовують завдання щодо припинення та відбиття зовнішньої агресії під час ведення оборони, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави.
У січні Держдеп США занепокоївся через можливість нападу Росії на Україну з боку Білорусі. Вашингтон розглядав переміщення російських військових як підготовку до вторгнення.
До теми – Росія та Білорусь розпочали спільні військові навчання:
Текст поста "Білоруський дім в Україні":
Проблеми на кордоні.
Сьогодні зранку від білорусів надходили повідомлення про проблеми з в'їздом в Україну. За непідтвердженою інформацією, на наземному кордоні висадили 8 людей – громадян Білорусі.
Прибулі в аеропорт Бориспіль також проходять спецконтроль з індивідуальним допитом та перевіркою особистих фото у телефоні.
Зважайте на цю інформацію при плануванні поїздок.