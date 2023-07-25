У регіонах із найбільшими ризиками: почалися понад 100 перевірок, пов'язаних з військкомами

Скандальний одеський військком Євген Борисов, можливо, не єдиний керівник ТЦК, хто незаконно збагатився під час війни. Перевірка від НАЗК виявить, чи не порушували інші військкоми закон.

Після затримання Євгена Борисова, якого звинувачують у незаконному збагаченні на понад 188 мільйонів гривень, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірить інших керівників військкоматів. Про це повідомив заступник голови НАЗК Артем Ситник, передає 24 Канал.

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Розпочато 102 моніторинги способу життя, але я не думаю, що ця цифра є остаточною,

– повідомив він.

Кого перевірятимуть

НАЗК створило базу даних тих, хто підпадає під моніторинг. Там 1800 керівників і заступників керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

За словами Артема Ситника, перевірити усіх важко, тому зосередяться на регіонах, які "мають найбільше ризиків". Утім, він не пояснив, про які регіони ідеться.

Які етапи перевірки і як каратимуть порушників

Моніторинг способу життя є первинною перевіркою НАЗК. За його результатом створюють обґрунтований висновок, а вже далі органи досудового розслідування з'ясовують обставини корупційної схеми. За потреби підключається антикорупційна прокуратура, яка може подати позов до антикорупційного суду про стягнення необґрунтованих активів.

Тих, хто незаконно збагачувався, можуть позбавити волі на термін до 8 років – такою є санкція Кримінального кодексу. Суд може конфіскувати майно злочинця на користь держави, а також забрати необґрунтовані активи.

Як удається уникнути мобілізації

Окрім незаконного збагачення, Євген Борисов допомагав військовозобов'язаним переправлятися через кордон, порушуючи цим закон воєнного часу. Чоловіки 18 – 60 років під час війни не можуть залишати межі України.

Як повідомила прессекретар ДБР Тетяна Сапьян "Радіо Свобода", ухилянти вдаються до двох способів:

сірі схеми – отримання "липової" довідки про уникнення від мобілізації, опікунство, інвалідність. У цьому сприяє сам військкомат, керівний склад центру комплектування, військово-лікарська комісія (ВЛК).

про уникнення від мобілізації, опікунство, інвалідність. У цьому сприяє сам військкомат, керівний склад центру комплектування, військово-лікарська комісія (ВЛК). чорні схеми – незаконний перетин кордону. За 4 – 5 тисяч доларів ухилянта можуть провести через ліс, переправити через річку або провезти на задньому сидінні фури.

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