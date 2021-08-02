Британський перевізник вважає Крим "російським": дипломати відреагували на скандал

На карті британської компанії-перевізника CAME-RO Україна зображена без Криму. Як і зазвичай у таких резонансних випадках, на інцидент вже відреагували дипломати.

Пресслужба посольства України у Великій Британії назвало цей випадок провокаційним. Відповідна заява з'явилася у твітері відомства.

Нагадаємо Британська компанія-перевізник використовує карту України без Криму

Ми звертаємо увагу на кожен випадок провокаційного представлення кордонів України всупереч міжнародному праву,

– йдеться у заяві.

Як зазначили дипломати, посольство України у Великій Британії вивчає цю ситуацію і визначить свої подальші дії.

Карта на вантажівках без Криму

Інформація про перевізника із картою без Криму спершу з'явилася у ЗМІ: відповідне фото вантажний авто зробив небайдужий українець за кордоном. Виявилося, що такі зображення є і на офіційному сайті перевізника та у соцмережах.



На своїх вантажівках компанія послуговується картою без Криму / Фото з cameroremovals.com

На карті Україна зображена без Криму, втім півострів і не "віддали" Росії. Оскільки свої перевезення компанія не здійснює у Росію, найімовірніше, саме тому Крим не зобразили на карті.

Карта України без Криму: попередні скандали