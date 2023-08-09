Зроблять те, чого не зробив Наполеон: як Україна допоможе Франції повернути контроль в Африці

Після перевороту у Нігері 26 липня Франція почала втрачати свій вплив на африканському континенті. Про це свідчать самі французькі сенатори. Допомогти Франції може Україна.

Не виключено, що до подій на африканському континенті доклалась і Росія. Тож боротись насамперед треба із нею. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк.

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Найкращий вибір для Франції

94 сенатори Франції написали відкритий лист президенту країни Емануелю Макрону, про те вони втрачають "французьку Африку". Натомість ПВК "Вагнера" (тобто Росія) збільшує свій вплив на континенті.

Якщо Франція не скиглитиме через лист сенаторів, а просто дасть 10 мільярдів доларів на інвестиції в дрони, танки і далекобійні ракети Україні, вони не просто повернуть "французьку Африку", а зроблять те, що Наполеон не зробив. Нашими руками спалять Москву вдруге, але ще й захоплять Петербург,

– наголосив Микола Давидюк.

Аби повернути свій вплив в африканські країни, Франції необхідно інвестувати в перемогу України.

"Принижена Росія вимагає, щоб її відлупцювали. Тоді вона стане продемократичною, проєвропейською і прийде до Франції, кажучи "керуйте нами", – підкреслив політолог.

Микола Давидюк пояснив, як Франції повернути вплив над Африкою: дивіться відео

"Це ж було уже"

Впродовж усієї історії, притомні речі в Росії, чи радше в Російській імперії, робили не росіяни. А саме європейці, які в той чи інший час ставали близькими до влади.

Якщо Франція хоче знову керувати Росією і довершити те, що не довершив Наполеон – нехай дає гроші Залужному. Він їм дуже швидко зробить все те, чого не доробив Наполеон. Дайте далекобійні ракети й ви Африку повернете до обіду,

– додав Давидюк.

Якщо Росію та її вплив, який поширюється на африканському континенті, не зупинити зараз, то далі може бути лише ескалація конфлікту у всьому світі. Росія агресивна, тож планує дестабілізувати ситуацію у світі й далі. На Африці все не зупиниться.

"Непокаране зло масштабується в десятки разів. Сьогодні уже почалась історія великої, глобальної війни. Не хочете вчити нашу історію – вчіть свою. Ви нам вже дякували. Повторіть це і вас знову врятують від дурної орди, тобто зараз – російського фашизму", – зауважив політолог.

Універсальним рецептом для європейських країн і Франції є допомога Україні. Адже зараз Росія активно впливає на глобальний порядок у світі, намагаючись перетворити його в хаос.

Переворот у Нігері: коротко