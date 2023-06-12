Щасливого діда в психлікарню, – опозиціонер потролив Путіна та назвав умову усунення
Диктатору Владіміру Путіну поки вдається втримувати владу в Росії. Однак є одна умова, після якої там дійсно може початися внутрішній переворот. І все в руках ЗСУ.
Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Гліб П'яних. За його словами, переворот в Росії та відсторонення Владіміра Путіна від влади можливе.
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За яких умов можливий переворот в Росії
Як наголосив П'яних, контрнаступ ЗСУ здатен серйозно похитнути позиції Владіміра Путіна в Росії. Серйозні поразки російської армії спровокують недовіру до диктатора. Його становище може стати катастрофічним.
Я думаю, що потужна поразка на фронті – звільнення Криму чи просто вхід ЗСУ на територію півострова, коли кораблі Чорноморського флоту будуть потоплені, а бази горітимуть… Це вплине на становище Путіна. В такій ситуації настане момент, коли щасливого діда відправлять в психлікарню,
– зауважив П'яних.
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Вже зараз російська еліта розуміє, що війна фактично програна. Але вони, ймовірно, не збираються усувати Путіна. Їм надзвичайно важливо зберегти владу та можливість і надалі красти гроші.
Також, як вважає П'яних, провести внутрішній переворот в Росії досить складно. Фактично це може зробити Федеральна служба охорони, яка захищає диктатора. Однак в кожній структурі в Росії є свої "смотрящі", які стежать за тим, аби ніхто не виходив з-під контролю.
Чи можливий переворот в Росії: коротко
- Як раніше наголошував голова української розвідки Кирило Буданов, звичайні росіяни можуть вийти на масові протести лише у випадку воєнної поразки. Про це свідчить історія і Російської імперії, і нинішньої Росії.
- Утім, зараз в Росії є певні розбіжності між військовою, політичною та бізнес-елітою. Стосуються вони теми війни проти України.
- На тлі цього російські окупанти все одно продовжують масово гинути в Україні. Станом на 12 червня українські військові знищили 216 180 загарбників, а також 3931 ворожий танк, 7635 бойових броньованих машин, 3746 артилерійських систем, 601 РСЗВ тощо.