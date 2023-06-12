Щасливого діда в психлікарню, – опозиціонер потролив Путіна та назвав умову усунення

Диктатору Владіміру Путіну поки вдається втримувати владу в Росії. Однак є одна умова, після якої там дійсно може початися внутрішній переворот. І все в руках ЗСУ.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Гліб П'яних. За його словами, переворот в Росії та відсторонення Владіміра Путіна від влади можливе.

Дивіться також Суцільне приниження: чому Путін втрачає вплив на своїх колишніх сателітів і союзників

За яких умов можливий переворот в Росії

Як наголосив П'яних, контрнаступ ЗСУ здатен серйозно похитнути позиції Владіміра Путіна в Росії. Серйозні поразки російської армії спровокують недовіру до диктатора. Його становище може стати катастрофічним.

Я думаю, що потужна поразка на фронті – звільнення Криму чи просто вхід ЗСУ на територію півострова, коли кораблі Чорноморського флоту будуть потоплені, а бази горітимуть… Це вплине на становище Путіна. В такій ситуації настане момент, коли щасливого діда відправлять в психлікарню,

– зауважив П'яних.

Дивіться розмову з Глібом П'яних на ютубі 24 Каналу

Вже зараз російська еліта розуміє, що війна фактично програна. Але вони, ймовірно, не збираються усувати Путіна. Їм надзвичайно важливо зберегти владу та можливість і надалі красти гроші.

Також, як вважає П'яних, провести внутрішній переворот в Росії досить складно. Фактично це може зробити Федеральна служба охорони, яка захищає диктатора. Однак в кожній структурі в Росії є свої "смотрящі", які стежать за тим, аби ніхто не виходив з-під контролю.

Чи можливий переворот в Росії: коротко