Путін – автор цього заколоту: чому саме диктатор головний винуватець подій у Росії

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин розпочав збройне повстання у Росії. Ба більше, винуватцем заколоту є сам кремлівський диктатор Владімір Путін.

Річ у тім, що саме Путін створив Євгєнія Пригожина та спонсорував його. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик Дмитро Гудков.

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Чому саме Путін винен у повстанні Пригожина

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Так, російський диктатор є автором цього заколоту, оскільки тривалий час не втручався у конфлікт Пригожина з міноборони країни-агресора. І перебував осторонь їхніх сутичок.

Путін є винуватцем усього, що зараз відбувається,

– сказав російський опозиційний політик.

На його думку, наразі у Кремлі та спецслужбах точно є паніка через відповідні процеси в Росії. Зокрема про це свідчить той факт, що Пригожин зі своїми найманцями дуже легко взяли під контроль два російські регіони.

Силова вертикаль у країні-агресорці є дещо штучною. Тож у Кремлі не зовсім певні, чи виконуватимуть росіяни їхні накази. Водночас і найманці Пригожина не викликають довіри, оскільки насамперед їх цікавлять гроші, а не майбутнє Росії.

Гудков про повстання Пригожина: дивіться відео

Чи вплине заколот Пригожина на фронт

Боротьба росіян між собою однозначно матиме вплив на події на фронті. Так, сутички всередині країни-агресорки можуть послабити окупаційне військо.

"Це другий фронт, який Пригожин розпочав всередині країни проти російських спецслужб і армії", – зазначив Гудков.

Повстання Пригожина: головне

Увечері 23 червня з'явилася інформація нібито за наказом міністра оборони Сєргєя Шойгу росіяни завдали удару по тилових позиціях вагнерівців. Пригожин заявив, що загинуло багато його найманців та оголосив війну міноборони країни-агресорки.

У Москві одразу посилили охорону критично важливих об'єктів. Натомість пригожинці захопили всі військові об'єкти у Ростові, зокрема аеродром і штаб Південного військового округу. Ба більше, найманці захопили військові об'єкти вже й у Воронежі.

У пресслужбі ПВК "Вагнера" офіційно визнали, що в Росії розпочалася громадянська війна.

Євгєній Пригожин у будь-якому разі є воєнним злочинцем та ворогом України, який відповість за біди, які натворив у нашій державі. Українцям немає справи до того, як росіяни гризуться між собою, ми можемо лише взяти попкорн і спостерігати.