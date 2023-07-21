Путін приречений жити в страху: чи здатні російські еліти наважитися на переворот

Кремлівський диктатор Владімір Путін отримав приниження й надзвичайний іміджевий удар. Той, хто колись лякав весь світ, тепер боїться банально виїхати за кордон.

Політолог Олексій Кошель зауважив, що російський узурпатор ізольований від світу, ізгой. Про це він розповів 24 Каналу.

Важливо Через 24 години у Росії був би новий цар, – Подоляк назвав умову такого сценарію

Накопичувальний ефект

"Чи вплине це на сприйняття Путіна всередині Росії? Ні, там працює пропаганда. Чи вплине це на російські еліти? Звичайно вплине. І військове керівництво, й бізнес-структури, й авторитетні росіяни все більше й більше розчаровуватимуться в Путіні", – сказав політолог.

На жаль, це розчарування не призведе до хвилі протестів, але незадоволення матиме ефект накопичення. Кошель не виключає, що ми побачимо палацовий переворот, але до цього треба дійти – придворні будуть морально готові й у них знизиться ланка страху.

Я не думаю, що хтось замовить дорогого кілера, щоб Путіна грохнули на сніданку, але це накопичуватиметься. Сподіваюся, що це буде найближчим часом, хоча поки що оптимізму про найближчий час я не бачу,

– зазначив політолог.

Після історії з Пригожиним всі побачили, що переворот, чи спроба перевороту в Росії може бути навіть безкарною. Якщо накопичуватиметься незадоволення, ймовірність таких переворотів зростатиме.

Як світова ізоляція Путіна впливає на ставлення до нього у Росії: дивіться відео

Тваринний страх

Поїздка на саміт у ПАР ризик для життя кремлівського диктатора. Адже вилізши з бункера, він ризикує опинитися в кайданках й далі йому вже ніхто не допоможе.

"Все-таки спрацював страх, такий глибокий тваринний страх. Путін – створіння, яке всього боїться. Надалі диктатор приречений жити у форматі страху й до кінця життя бути невиїзним", – наголосив Кошель.

Путін не поїде на саміт БРІКС: деталі

Президент ПАР Сиріл Рамафоса підтвердив, що диктатор Владімір Путін не буде особисто присутній на саміті БРІКС. У повідомленні мовиться, що кремлівський узурпатор не буде присутній на саміті за взаємною домовленістю.

Путін візьме участь у саміті лише по відеозв'язку, а замість нього поїде туди глава МЗС Сєргєй Лавров.

В Офісі Президента вже відреагували на відмову Путіна їхати на БРІКС. Там наголосили, що диктатору варто оглядатися по сторонах. На нього обов'язково чекатиме лава підсудних.