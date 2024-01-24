Думали, що Пушкін – не про сучасну Росію: мер Харкова пропонує змінити назву вулиці після атак

Росіяни останнім часом обстрілюють Харків щодня. 23 січня місто накривали вогнем тричі, загинуло багато жителів. Україну облетіло болюче відео, де люди дивляться на те, як догоряє їхній дім.

Ігор Терехов після обстрілів Харкова запропонував змінити назву вулиці Пушкінської на Григорія Сковороди. Утім, він не згадав про те, що в місті є і однойменна станція метро – можливо, її теж перейменують.

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До вчорашнього дня я не поспішав з рішенням змінити назву вулиці Пушкінської. Я, як і багато харків'ян, завжди відчував, що Пушкін – це не про сучасну Росію, не про ту реальність, яку путінський режим намагається насаджувати, використовуючи велич історичних постатей для своєї вигоди. Але після того, як ворог завдав жахливих ударів по нашому місту, забрав життя невинних і перетворив будинки на руїни, ми бачимо реальну ціну таких рішень. Це біль, який Харків відчув найгостріше за всю історію цієї війни. І тому я вважаю, що ми не можемо залишити все як є,

– написав він.

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Очільник міста пропонує дати вулиці ім'я Григорія Сковороди, оскільки його "філософія життя та свободи була в корені протилежною імперським амбіціям".

У Харкові на честь Сковороди вже названо педагогічний університет. Загалом постать цього мандрівного філософа є знаковою для Слобожанщини.

За словами Терехова, Сковорода "учив цінувати життя та свободу кожної людини, і ці принципи є найкращою відповіддю на виклики, з якими ми зараз стикаємося".

Що відомо про вулицю Пушкінську в Харкові

Це одна з центральних вулиць довжиною в п'ять кілометрів. Назву на честь Пушкіна отримала 1899 року. На Пушкінській багато красивих історично цінних будівель, зведених у різних стилях, – понад 20 пам'яток архітектури. Поруч розташована станція метро "Пушкінська", а відносно недалеко – район Салтівка, який росіяни обстрілюють найбільше. Раніше неподалік вулиці на площі Поезії був пам'ятник Пушкіну, його демонтували в листопаді 2022 року.

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