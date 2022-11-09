Скандальна Вікторія Спартц знову переобралась до Конгресу

Вікторія Спартц знову увійшла до конгресу Сполучених Штатів. На проміжних виборах вона зберегла своє місце у Палаті представників США.

Відповідні результати повідомило американське видання, посилаючись на попередні результати голосування. Спартц переобралась від Республіканської партії США.

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Спартц знову увійшла до Конгресу

Республіканку Вікторію Спартц переобрали до Палати представників США в 5-му окрузі штату Індіана,

– мовиться в повідомленні.

Спартц випередила свою конкурентку від демократів Джанін Лі Лейк на понад 20% голосів виборців.



Вікторія Спартц знову увійшла до Конгресу США / Скриншот The New York Times

Варто пригадати, що Вікторію Спартц вибрали знову від штату Індіана. Вперше вона перемогла на виборах в листопаді 2020 року та вже у січні 2021 року почала виконувати обов'язки члена Палати представників.

За даними американських ЗМІ, вона стала першою етнічною українкою в Конгресі Сполучених Штатів Америки.

Що відомо про скандал зі Спартц

Вікторія Спартц відома тим, що написала листа Джо Байдену. В ньому конгресменка просила перевірити контакти глави Офісу Президента Андрія Єрмака з Кремлем. Адже, по суті, Спартц звинуватила його в зв'язках з Росією.

У Білому домі у відповідь на це заявили, що до розгляду цієї інформації поставляться серйозно, проте робити поспішних висновків чи прогнозів щодо цієї справи не будуть.

Сам Єрмак звинувачення відкинув та заявив, що вони брехливі та образливі.

Згодом Спартц в інтерв'ю заявила, що нібито є перепони у встановленні нагляду за американською військовою допомогою Україні. Після заяви США, НАТО та ЄС сказали, що претензій до України не мають.

Детальніше про Вікторію Спартц, яка перебуває в опозиції до Байдена та підтримує Трампа, читайте за посиланням.

Проміжні вибори в США до двох палат парламенту пройшли 8 листопада. За попередніми результатами, контроль над Палатою представників можуть перебрати республіканці. Попередньо відомо, що остаточні результати виборів повідомлять після підрахунку всіх голосів. Ймовірно, це може зайняти кілька днів чи навіть тижнів.

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