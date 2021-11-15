Свідома операція Росії, – Арестович пояснив, що криється за міграційною кризою в ЄС

За міграційною кризою на білорусько-польському кордоні стоїть Росія. Кремль переслідує кілька цілей, серед яких – відвертання увагу від агресії проти України.

Таку думку висловив Олексій Арестович, речник української делегації у Тристоронній контактній групі. Він переконаний, що загострення ситуації на кордоні з Євросоюзом приховує у собі чимало.

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"За цією кризою стоїть більше, ніж ми могли б подумати, чого ми могли б побоюватися. На мою думку, це перша свідома операція Росії", – переконаний Арестович.

Росія хоче "розсварити" Лукашенка з ЄС та НАТО

Напередодні мігранти з африканської країни Малі розповіли, як потрапили до польського кордону. Вони приїхали з Москви, за це платили 2 тисячі доларів з людини.

На думку Арестовича, насамперед Кремль намагається остаточно втягнути Лукашенка до російської орбіти. Мовляв, йому і так притаманні різкі рішення – особливо на тлі того, що коїться на кордоні. Враховуючи те, що на білоруського диктатора тисне Росія, його стосунки з Євросоюзом та НАТО все більше погіршуються. "У нього практично не залишається шансів, він робить необережні речі", – зазначив речник українськогої делегації.

Кремлю вигідна політична криза в Європі

Крім цього, Росія прагне спровокувати політичну кризу в Євросоюзі та НАТО, а розпочати намагається з Польщі. Кремль сподівається, що до цього призведуть розбіжності у подальшій політиці щодо мігрантів, пояснив речник української делегації у ТКГ. Він наголосив, що саме білоруські силовики посилають нелегалів штурмувати кордон.

Це підтверджено спецслужбами НАТО, і в Польщі це знають. Завозять біженців централізовано, із російською допомогою,

– додав Арестович.

Головною метою є Україна, – Арестович

Арестович переконаний, що ЄС та НАТО, занурившивсь у всі ці проблеми, приділятимуть менше уваги питанню російської агресії та допомоги Україні у боротьбі з нею. Ба більше, він вважає, що це – лише початок міграційної кризи. Мовляв, далі ситуація лише погіршуватиметься. "Судячи із заяви Лукашенка про зброю та боєприпаси з Донбасу, вони планують довести справу до стрілянини, скоріш за все", – припустив речник делегації.

За його словами, план Росії полягає ще й у тому, аби "створити відсічений фланг щодо НАТО". Мовляв, у такому випадку Альянс не буде заважати згодом чинити військовий тиск на Україну. "Але з військової точки зору – щойно перший мігрант почав ламати паркан на кордоні з Білоруссю, операція почалася. І головною метою є Україна", – підсумував Арестович.