Путін хотів би діяти інакше: якою може бути перша вимога Трампа щодо переговорів

Дональд Трамп заявляв, що готовий сприяти завершенню російсько-української війни. У Сполучених Штатах Америки є ресурси, щоб тиснути на Владіміра Путіна та висувати вимоги щодо ймовірних перемовин.

Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь розповів 24 Каналу, що першою вимогою Трампа до кремлівського диктатора для початку переговорів, можливо, стане припинення вогню. Без цього нічого не може розпочатись, як би того не хотів Путін.

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Головна вимога Трампа

На думку Михайла Самуся, перше, що має відбутись за правління Трампа, щоб було можливе врегулювання російсько-української війни – припинення вогню, розведення сторін та створення стабілізаційної зони, яка дозволить розпочати якісь розмови.

Я вважаю, що нам достатньо буде просто припинити вогонь, а далі займатися переговорами стосовно того, як Росія виводитиме свої війська з української території,

– підкреслив заступник директора Центру досліджень армії.

За його словами, про жодні зміни в конституції чи заборону Україні вступати в будь-які міжнародні організації й мови не може бути. Путіну треба продемонструвати, що він воєнний злочинець та агресор, який немає жодного права диктувати якісь умови.

Якщо не буде припинення вогню, то війна продовжуватиметься.

Я дуже сумніваюсь, що у Росії зараз є ресурси для того, щоб, наприклад, проводити активні операції в Запорізькій і Херсонській областях, попри спроби окупантів,

– висловився Михайло Самусь.

Він додав, що стан російської економіки погіршується, а адміністрація Дональда Трампа, має ресурси та можливості, щоб сприяти тому, аби країна-агресорка втратила свої спроможності для ведення війни й надалі.

До слова, держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що завершення війни в Україні стане пріоритетом американської політики за президента Дональда Трампа. Він наголосив, що досягти цього можливо через енергійні дипломатичні зусилля, які забезпечать безпеку України та регіону, припинять насильство та руйнування.