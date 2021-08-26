Перша жінка-бригадний генерал з'явилася у ЗСУ
26 серпня 2021 , 08:55Читать новость на русском
Джерело:Міноборони України
У День Незалежності з'явилася перша в історії ЗСУ жінка-бригадний генерал – Тетяна Остащенко. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 24 серпня.
Міністр оборони України Андрій Таран зауважив, що станом на 2021 рік майже чверть від загальної чисельності ЗСУ становлять жінки. Їхня роль в українському війську постійно зростає.
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Присвоїти військове звання бригадного генерала медичної служби полковнику медичної служби Остащенко Тетяні – командувачу Медичних сил ЗСУ,
– мовиться в указі.
Які військові також отримали нове звання
- Генерал-майор Сергій Шаптала – начальник Генерального штабу ЗСУ – отримав звання генерал-лейтенанта;
- Полковник Максим Миргородський – командувач Десантно-штурмовими військами України – отримав звання бригадного генерала;
- Полковник Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міноборони – отримав звання бригадного генерала.