Перші хвилини після влучання: у мережі показали, як люди втікали з місця прильоту в Дніпрі

Росія 14 січня завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. На жаль, уже не в одному місці повідомили про влучання.

Зокрема влучила російська ракета і по Дніпру. І поцілила вона, на жаль, у "стратегічний" об'єкт для Росії – по дев’ятиповерховому житловому будинку, пише 24 Канал.

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Немає цілого під'їзду

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що внаслідок атаки попередньо є 18 поранених, з яких двоє – діти. Також відомо, що троє постраждалих у важкому стані. Усі зараз – у лікарні. Однак яка точна кількість загиблих та травмованих наразі невідома.

Також з місця повідомляють, що під завалами знаходяться люди.

Там несамовитий крик людей під завалами,

– написали у мережі.

Росіяни знищили цілий під'їзд / Фото із соцмереж

Станом на 16:20 вдалося врятувати 15 осіб. Також продовжується гасіння пожежі. Мер Дніпра повідомив, що завали розбиратимуть всю ніч.

Сам же район, по якому вдарили росіяни, знеструмлений повністю та відключений від систем життєзабезпечення.

На трагедію відреагували в ОП

Також на влучання ракети відреагували й в Офісі Президента. Його керівник Андрій Єрмак назвав росіян терористами та запевнив, що вони повинні бути покарані.

Росіяни – терористи, які за все будуть покарані. Всі, без виключення,

– написав він.

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Масована ракетна атака 14 січня: що відомо