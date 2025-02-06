"Маска на Марс": тисячі американців виступили проти Трампа і його команди

Проти нового лідера США уже розпочалися протести. Як повідомили ЗМІ, на акції вийшли тисячі людей. 24 Канал зібрав деталі.

Окрему увагу учасники акцій приділили фігурі Ілона Маска. Мільярдер уже встиг не тільки зробити скандальні заяви, але й жести. У буквальному сенсі слова. Трамп навіть був змушений сказати, що Маск не може нічого робити без схвалення адміністрації.

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Що відомо про протести #50501 проти Трампа

Протести відбулися у Філадельфії, Міннесоті, Мічигані, Техасі, Вісконсині, Алабамі та Індіані. Люди виступили проти політики Трампа, зокрема, його рішень щодо іммігрантів і ЛГБТ-спільноти. А також заяв щодо Сектору Гази.

Ось лише деякі гасла: "Ні нацистському сміттю!", "Іммігранти зроблять Америку великою", "Іммігранти збудували Америку", "Моє тіло – мій вибір", "Трамп не сильна людина, він шахрай", "USAID рятує життя".

Одна з родин іммігрантів взяла на протест дитину. На спині в малюка був плакат "Мої батьки не злочинці".

Протести у США проти Трампа і Маска / Скриншоти 24 Каналу

"Ненависть не зробить Америку великою", "Пишаюся бути донькою іммігрантів", "Ми не голосували за Маска", "Ні зрадникам", "Врятуйте демократію", свідчили плакати.

Протестувальники нагадали, що з великою владою приходить велика відповідальність. Дехто навіть закликав заарештувати Ілона Маска або відправити його на Марс, а Трампу оголосити імпічмент. Американці проти "захоплення влади мільярдерами". Також вони засудили так званий Проєкт 2025.

Люди координували свої дії через інтернет завдяки хештегам #buildtheresistance і #50501. Цифри "50501" означають заклик провести 50 протестів в усіх 50 штатах в один день.

Таким чином, учасники протестів у США активно обігрували гасло Трампа "Зробимо Америку знову великою". І показали згенерований ШІ малюнок, де Трамп і Маск цілуються. Це продовжує політичну традицію, адже колись дуже популярним було графіті "Братній поцілуй" на Берлінській стіні. Там зобразили Брєжнєва та очільника Німецької демократичної республіки Еріха Хонекера з підписом "Боже, допоможи мені вижити серед цієї смертельної любові".