Першим рішенням нового президента буде зниження ціни на газ для населення, – Юлія Тимошенко

Першим рішенням нового президента має стати вето на всі постанови, якими встановлено непосильні, необґрунтовані ціни на український природний газ для людей.

Про це Юлія Тимошенко заявила під час програми "Право на владу" на телеканалі "1+1". Про це йдеться на сайті партії.

За словами лідера "Батьківщини", тарифи – це абсолютна монополія, це ще один величезний податок, від якого люди не можуть ухилитися.

Встановлення тарифів – це одна з найбільш корупційних моделей, яка є в країні. Через тарифи витягнули останні копійки з кишень родин. 90% людей хочуть зниження тарифів і 90% не вірять в те, що їх можна знизити,

– зауважила вона.

Юлія Тимошенко переконана, знизити тарифи можливо. І для підтвердження цього голова партії навела декілька цифр.

Так, наприклад, за бухгалтерією "Укргазвидобування", собівартість видобутку українського природного газу з надр становить 1 грн за кубометр. Якщо додати податки, транспортування, 30% рентабельності, то ціна становитиме 3,55 грн, зазначила політик.

"Чому постановою уряду вам призначили ціну на газ у 8,55 грн за кубометр? Вас використовують!" – наголосила вона.

Окрім того, зауважила Юлія Тимошенко, встановлена сьогодні ціна на газ немає нічого спільного з ринковою.

"У світі не існує більше іншої країни, де ціна на газ встановлювалась би постановою уряду, як в нас. Може ринкова ціна встановлюватися не ринком, а постановою уряду?" – риторично запитала політик.

Ще один момент, на якому зупинилась Тимошенко, обсяги видобутку газу.

У нас видобувається понад 16 млрд кубометрів газу держкомпаніями. А споживаємо ми –15 млрд. Це означає, що українського газу вистачає,

– сказала голова партії.

Юлія Тимошенко запевнила, зберігаючи прибутковість галузі, нова влада вдвічі знизить ціну на газ.

"Якщо ми знижуємо ціну на газ вдвічі, так само знижується тариф на тепло та гарячу воду. Це означатиме суттєве зниження видатків кожної родини на комунальні послуги", – підсумувала вона.