Перший в історії бій між безпілотниками й береговими кораблями: вражаючі кадри від СБУ
Відбувся перший бій між безпілотними літальними апаратами та береговими кораблями. Вражаючими кадрами поділилась СБУ,
Вперше в історії відбувся бій між БпЛА та береговими кораблями. СБУ поділились з 24 Каналом неймовірним записом того, як це відбувалося.
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Дрони ведуть вогонь по ворогу
На записі можна побачити, як дрони Служби безпеки України не дають спокою російським береговим кораблям. Вони ведуть вогонь по суднах. Невідомо, де відбувся цей бій, але він виглядає епічно. Росіяни втікають від вогню безпілотних літальних апаратів Служби безпеки України, який не припиняється ні на мить.
Перший в історії бій БпЛА та берегових кораблів: дивіться відео
Наші військові не дають ворогу спокою ні на суші, ні в морі, ні в повітрі. Такий бій стався в перше в історії і саме українські дрони дали бій береговим кораблям.
Підрозділи Служби безпеки України працюють спільно із іншими одиницями Сил оборони для того, аби звільнити Україну від ворога та повернути адміністративні кордони 1991 року. Зокрема, підрозділи СБУ документують воєнні злочини Росії, за які вона має понести покарання, сказав очільник спецслужби Василь Малюк.
Дрони: останні новини
- Україна зацікавлена у збільшенні виробництва власних безпілотників та продовжує розвивати цей напрямок. Проте сьогоднішні умови ведення війни потребують значного підсилення та удосконалення цієї галузі. Роман Костенко, народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, розповів 24 Каналу, що в Україні добре налагоджений процес збірки БпЛА з комплектуючих, які доставляють з-за кордону.
- Від серпня 2023 року Україна серійно випускає далекобійний дрон-камікадзе, який схожий на "Шахед". У 2024 році планується випускати тисячі таких дронів. Глава Мінстратегпрому Олександр Камишін на пресконференції заявив, що розробки дронів-камікадзе Україна мала вже давно.
- В Україні представили нову розробку – ударно-розвідувальний безшумний електричний безпілотник Jupiter Hunter-1. Дрон фактично безшумний і не боїться РЕБ і засобів глушення. Він призначений для ведення повітряного спостереження, розвідки, криміналістики, отримання й передачі аерофотознімків та співпраці з силами наземних операцій. Безпілотник розробили фахівці DEFENDER.ARMY.