У справі про штурм Капітолію винесли перший вирок: засудили жінку

У США суд виніс перший вирок у справі про січневий штурм Капітолію. Жінка зі штату Індіана отримала 3 роки умовно.

Морган-Ллойд засудили до 3 років випробувального терміну, протягом яких їй доведеться виконувати деякі умови.

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Деталі вироку жінці

засудженій заборонили мати пістолет,

їй доведеться здати тести на наркотики,

Морган-Ллойд повинна відбути 120 годин громадських робіт,

жінка також має внести плату в розмірі 500 доларів.

Реакція засудженої

Після оголошення вироку жінка вибачилася перед судом, американським народом і своєю сім'єю. За її словами, на акцію вона прийшла, "аби мирно продемонструвати підтримку президенту Дональду Трампу".

Мені соромно, що це стало жорстоким проявом насильства, і я ніколи не була б там, якби мала уявлення, що це все так вийде,

– пояснила вона.

Нагадаємо, 6 січня 2021 року прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, яка переросла у заворушення.

Штурм Капітолію: головне

Прихильники попереднього президента США Дональда Трампа увірвалися в Капітолій, де Конгрес затверджував підсумки президентських виборів, на яких переміг Джо Байден.

Під час заворушень загинули 5 людей, зокрема й співробітник поліції Капітолію. Крім того, ще щонайменше 10 людей постраждали.

Винним у заворушенні вважають Трампа, політика звинуватили у підбурювані до заколоту.



Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 канал