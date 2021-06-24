У справі про штурм Капітолію винесли перший вирок: засудили жінку

24 червня 2021 , 09:31
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Джерело:

Huffington Post

У США суд виніс перший вирок у справі про січневий штурм Капітолію. Жінка зі штату Індіана отримала 3 роки умовно.

Морган-Ллойд засудили до 3 років випробувального терміну, протягом яких їй доведеться виконувати деякі умови.

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Деталі вироку жінці

  • засудженій заборонили мати пістолет,
  • їй доведеться здати тести на наркотики,
  • Морган-Ллойд повинна відбути 120 годин громадських робіт,
  • жінка також має внести плату в розмірі 500 доларів.

Реакція засудженої

Після оголошення вироку жінка вибачилася перед судом, американським народом і своєю сім'єю. За її словами, на акцію вона прийшла, "аби мирно продемонструвати підтримку президенту Дональду Трампу".

Мені соромно, що це стало жорстоким проявом насильства, і я ніколи не була б там, якби мала уявлення, що це все так вийде,
– пояснила вона.

Нагадаємо, 6 січня 2021 року прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, яка переросла у заворушення.

Штурм Капітолію: головне


Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 канал 

Автор: Наталія Пристанська