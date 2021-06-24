У справі про штурм Капітолію винесли перший вирок: засудили жінку

У США суд виніс перший вирок у справі про січневий штурм Капітолію. Жінка зі штату Індіана отримала 3 роки умовно.
Морган-Ллойд засудили до 3 років випробувального терміну, протягом яких їй доведеться виконувати деякі умови.
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Деталі вироку жінці
- засудженій заборонили мати пістолет,
- їй доведеться здати тести на наркотики,
- Морган-Ллойд повинна відбути 120 годин громадських робіт,
- жінка також має внести плату в розмірі 500 доларів.
Реакція засудженої
Після оголошення вироку жінка вибачилася перед судом, американським народом і своєю сім'єю. За її словами, на акцію вона прийшла, "аби мирно продемонструвати підтримку президенту Дональду Трампу".
Мені соромно, що це стало жорстоким проявом насильства, і я ніколи не була б там, якби мала уявлення, що це все так вийде,
– пояснила вона.
Нагадаємо, 6 січня 2021 року прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, яка переросла у заворушення.
Штурм Капітолію: головне
- Прихильники попереднього президента США Дональда Трампа увірвалися в Капітолій, де Конгрес затверджував підсумки президентських виборів, на яких переміг Джо Байден.
- Під час заворушень загинули 5 людей, зокрема й співробітник поліції Капітолію. Крім того, ще щонайменше 10 людей постраждали.
- Винним у заворушенні вважають Трампа, політика звинуватили у підбурювані до заколоту.