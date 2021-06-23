Перший візит Асоційованого Тріо: Кулеба з колегами з Грузії та Молдови відвідають Брюссель

Глава МЗС Дмитро Кулеба 24 червня відвідає Брюссель, компанію йому складуть очільники дипвідомств Молдови та Грузії. Вони представлять Євросоюзу подальший розвиток формату Асоційованого Тріо.

З Дмитром Кулебою у столицю Бельгії навідаються Ауреліу Чокой та Давід Залкаліані. Головною темою переговорів стане євроінтеграція країн.

Актуально Візит Кулеби в Туреччину змусив Лаврова нервувати: хоче обговорити "затягування України в НАТО"

Теми перемовин у Брюсселі:

Лібералізація торговельних відносин.

Перспективні напрями секторальної співпраці з ЄС.

Реалізація Європейського зеленого курсу та цифрового переходу.

Координація позиції щодо безпекових загроз в регіоні.

Підготовка до саміту "Східного партнерства" у грудні 2021.

Що відомо про Асоційоване Тріо

Зазначимо, що Україна, Грузія та Молдова підписали меморандум про створення Асоційованого Тріо 17 травня 2021 року у Києві. В угоді наголосили на прагненні стати членами ЄС. У рамках утворення Київ, Кишинів та Тбілісі координують свої зусилля у цьому процесі.

Читайте також НАТО не робило нічого для членства України в Альянсі з 2008 року, – Кулеба