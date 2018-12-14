Перший поверх КМДА відчинили після реконструкції: що там змінилось

На першому поверсі будівлі Київради на Хрещатику завершилась реконструкція, яка тривала з жовтня.

Дослідження, яке провели перед початком робіт показало, що перший поверх адміністративного будинку КМДА зовсім не пристосований до потреб громадян і тим більше для осіб з інвалідністю.

Читайте також: Ще один забудовник Києва скаржиться на тиск з боку силовиків

Активісти з громадської організації "Агенти змін" з'ясували, що для відчинення головних дверей на вході у будівлю потрібно докласти зусиль у 3,5 кілограми. 70-річні дерев'яні двері замінили на нові набагато легші.



Важкі дерев'яні двері замінили на нові набагато легші

Тепер на першому поверсі будівлі КМДА на Хрещатику створили інклюзивний публічний простір.

Тут облаштували пандуси, розширений доступ до ліфтів, роторні двері, які відчинятимуться в обидві сторони і дворівневі столи зі спеціальним пониженням. Для дітей облаштували ігрову зону.



На першому поверсі КМДА з'явилась ігрова зона для дітей

У КМДА запевняють, що тепер публічний простір на першому поверсі будівлі повністю пристосований для відвідувачів, які пересуваються на візках.



Перший поверх будівлі КМДА відчинили після реконструкції

Нагадаємо, 13 грудня Київрада затвердила бюджет Києва на 2019-й рік із доходами та видатками в розмірі 57,4 мільярда гривень. Фінансування ЖКГ столиці наступного року становитиме 5,5 мільярда гривень.