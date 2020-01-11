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      Перший великий вирок може бути саме у справі Труханова, – Шабунін

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      Віталій Шабунін / 24 канал

      Серед усіх масштабних корупційних справ перший вирок, ймовірно, винесуть у справі міського голови Одеси Геннадія Труханова.

      Про це в інтерв'ю 24 каналу сказав керівник Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін.

      Читайте також: САП оголосила обвинувальний акт у справі Труханова: що не задекларував одеський мер

      Шабунін пояснив, чому на його думку перше значуще рішення винесуть щодо Труханова.

      Бо суд першої інстанції вже відбувся, там він відкупився. Вони максимально пришвидшували процес, аби апеляцію провести не в Антикорупційному суді. Однак зробити це не встигли. І почалася апеляція в Антикорупційному суді.

      У чому звинувачують Геннадія Труханова?Проти Труханова відкрито низку кримінальних справ антикорупційними органами та Службою безпеки України. Одне зі звинувачень – брехня у деклараціях щодо маєтків та автівок дружини. Також проти Труханова у червні 2019 року відкрили чотири кримінальні провадження щодо незаконного доступу міського голови Одеси до державної таємниці у зв'язку з тим, що він має російське громадянство. Йому інкримінують підробку документів, приховання факту, що він є громадянином РФ, зловживання службовим становищем та розголошення відомостей, що становлять держтаємницю.

      НАБУ під процесуальним керівництвом САП розслідує відразу два кримінальних провадження проти Труханова. А саме – щодо оборудок на дорогах, можливого привласнення грошей з місцевого бюджету шляхом завищення вартості робіт з реконструкції автодоріг та щодо одеського аеропорту, збитки від оборудки якої слідчі оцінюють у 100 мільйонів.

      Також Шабунін розповів, що в Антикорупційному суді є низка організаційних проблем, які перешкоджають роботі.

      "У суддів першої інстанції є лише дві нормальні зали, де можна засідати. Вони розписані погодинно наперед. Ми зараз дискутуємо щодо ремонту у приміщеннях", – стверджує Шабунін.

      Однак зазначив, що попри всі незручності певні корупційні справи вже почали розглядати. Додав, що їхні рішення йому подобаються.

      Дивіться відео: хто такий Геннадій Труханов

      Відео повного інтерв'ю з Віталієм Шабуніним:

       

      СБУ назвала дві версії катастрофи літака МАУ в Ірані
      10 січня
      5961
      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини України Новини політики Геннадій Труханов Антикорупційний суд Корупція Новини Одеси
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