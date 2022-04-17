Стабільний з першого дня війни, – Зеленський подякував усім, хто забезпечує зв'язок в Україні

Володимир Зеленський заявив, що внесок зв'язківців у оборону та рух України до перемоги неможливо переоцінити.

Президент зазначив, що про їхню роботу треба згадувати частіше та висловлювати вдячність гучніше. Про це він повідомив під час відеозвернення 16 квітня.

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З першого дня війни ми маємо стабільний зв'язок як всередині нашої держави, так і з державами-партнерами України. Я щиро вдячний кожному та кожній, хто це забезпечує!

– сказав Володимир Зеленський.

Глава держави також розповів, що провів зустріч з військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації та вручив їм нагороди.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео



