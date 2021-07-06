Першою заявила про готовність підтримати вступ України до ЄС, – Зеленський про дії Литви

Володимир Зеленський у Вільнюсі взяв участь у святкуванні Дня державності Литви. Президент пригадав, що Литва засудила окупацію Криму та першою офіційно заявила про готовність підтримати вступ України до Євросоюзу.

Володимир Зеленський прибув у Вільнюс на запрошення президента Гітанаса Науседи. Він взяв участь у святкових заходах з нагоди відзначення Дня державності Литви.

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Зеленський заявив, що країни мають спільне сьогодення

Після привітання литовського народу зі святом та невеликого дискурсу у спільне минуле країн, Володимир Зеленський розповів про сучасність. Він згадав, що Україна зараз захищає власну державність, суверенітет і територіальну цілісність. І протягом цього часу Литва "є нашим надійним та незмінним партнером".

Литва однією з перших засудила окупацію Криму з боку Росії. Литва першою офіційно заявила про готовність підтримати вступ України до Європейського Союзу,

– пригадав Зеленський.

Також український лідер подякував литовцям за підтримку та запевнив, що Україна готова першою прийти на допомогу й завжди буде "бажати в усьому іншому разом з Литвою ставати першою".

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