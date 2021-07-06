Першою заявила про готовність підтримати вступ України до ЄС, – Зеленський про дії Литви
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський у Вільнюсі взяв участь у святкуванні Дня державності Литви. Президент пригадав, що Литва засудила окупацію Криму та першою офіційно заявила про готовність підтримати вступ України до Євросоюзу.
Володимир Зеленський прибув у Вільнюс на запрошення президента Гітанаса Науседи. Він взяв участь у святкових заходах з нагоди відзначення Дня державності Литви.
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Зеленський заявив, що країни мають спільне сьогодення
Після привітання литовського народу зі святом та невеликого дискурсу у спільне минуле країн, Володимир Зеленський розповів про сучасність. Він згадав, що Україна зараз захищає власну державність, суверенітет і територіальну цілісність. І протягом цього часу Литва "є нашим надійним та незмінним партнером".
Литва однією з перших засудила окупацію Криму з боку Росії. Литва першою офіційно заявила про готовність підтримати вступ України до Європейського Союзу,
– пригадав Зеленський.
Також український лідер подякував литовцям за підтримку та запевнив, що Україна готова першою прийти на допомогу й завжди буде "бажати в усьому іншому разом з Литвою ставати першою".
Останні заяви Зеленського: коротко
- 5 липня Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем Всесвітньої митної організації. Він попросив допомоги для України.
- Володимир Зеленський запевнив, що США вже у 2022 році розпочнуть передавати Україні швидкісні бойові катери Mark VI.
- 4 липня Володимир Зеленський в Одесі вийшов у відкрите море на борту патрульного катера "Слов'янськ". Зробив це для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих моряків.