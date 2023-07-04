Первомайський обстріляли фугасним снарядом: спалахнули авто, багато постраждалих

Російські військові вдень 4 липня завдали удару по Первомайську, що в Харківській області. Через обстріл російських терористів є багато поранених, зокрема дітей.

Обстріл Первомайська російськими окупантами відбувся близько 13:35. Саме в цей час у місті пролунав вибух.

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Серед поранених – 5 дітей

За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом.

Фугасний снаряд Це артилерійський або авіаційний снаряд, спеціально призначений для нанесення значного руйнування та заподіяння шкоди на великій площі. Головною характеристикою фугасного снаряда є його здатність створювати сильні вибухи та розкидувати фрагменти та займисті матеріали у великому радіусі.

Внаслідок обстрілу окупантів сталося загоряння кількох автомобілів на парковці. Наразі попередньо відомо про 12 постраждалих осіб, з яких 5 дітей.



Росія завдала удару по Первомайську / Фото Олег Синєгубов

На місці перебувають відповідні фахівці, а також надають допомогу медики.



Окупанти обстріляли Первомайськ / Фото Олег Синєгубов

Як пише Суспільне, за даними поліції, поранення дістали 16 людей, серед них семеро дітей. За словами директора Центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти, попередньо, тяжкопоранена дитина і тяжкі поранення отримала жінка.

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