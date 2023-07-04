Первомайський обстріляли фугасним снарядом: спалахнули авто, багато постраждалих
Джерело:Олег Синєгубов
Російські військові вдень 4 липня завдали удару по Первомайську, що в Харківській області. Через обстріл російських терористів є багато поранених, зокрема дітей.
Обстріл Первомайська російськими окупантами відбувся близько 13:35. Саме в цей час у місті пролунав вибух.
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Серед поранених – 5 дітей
За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом.
Фугасний снарядЦе артилерійський або авіаційний снаряд, спеціально призначений для нанесення значного руйнування та заподіяння шкоди на великій площі. Головною характеристикою фугасного снаряда є його здатність створювати сильні вибухи та розкидувати фрагменти та займисті матеріали у великому радіусі.
Внаслідок обстрілу окупантів сталося загоряння кількох автомобілів на парковці. Наразі попередньо відомо про 12 постраждалих осіб, з яких 5 дітей.
Росія завдала удару по Первомайську / Фото Олег Синєгубов
На місці перебувають відповідні фахівці, а також надають допомогу медики.
Окупанти обстріляли Первомайськ / Фото Олег Синєгубов
Як пише Суспільне, за даними поліції, поранення дістали 16 людей, серед них семеро дітей. За словами директора Центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти, попередньо, тяжкопоранена дитина і тяжкі поранення отримала жінка.
Кривавий удар Росії по Сумах: що відомо
- Зранку 3 липня російські військові завдали удару по Сумах. Під час повітряної тривоги в центрі Сум прогриміло відразу 4 вибухи. Російські окупанти атакували місто "Шахедами".
- Унаслідок удару російських військових було майже вщент знищено 5-поверховий будинок. Жертвами атаки стали три людини та ще 19 отримали поранення. Внаслідок атаки ворога загинула цивільна жінка, яка перебувала вдома в одній із квартир багатоквартирного будинку.
- Водночас підрозділами ДСНС було врятовано 4 особи. В United24 показали момент влучання ворожого дрона по багатоповерхівці у Сумах.
- Також президент Володимир Зеленський повідомив, що в Сумах російські терористи атакували будівлю СБУ.
- Крім того, 3 липня двоє мешканців прикордоння Сумської області загинули внаслідок спроби проникнення ворога на територію України. Ще одна людина загинула у Сумському районі.
- У Шосткинському районі під обстріл потрапили два транспортні засоби. Жінка та її 22-річний син, які їхали на мопеді, загинули. Водій автівки отримав поранення.
- У Сумському районі внаслідок обстрілу Хотінської громади загинув житель села Кіндратівка.