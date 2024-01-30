Обійти це угорські ЗМІ не зможуть: чим важливий приїзд Сіярто до України

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто 29 січня прибув до Ужгорода, де зустрівся зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою та очільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Це була важлива розмова в контексті політики Угорщини щодо України.

Про це 24 Каналу сказав політолог Ігор Рейтерович. Він відзначив про одну важливу ініціативу, яку не зможуть обійти угорські ЗМІ.

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Важливий крок

За словами Рейтеровича, дуже важливою була ініціатива під час зустрічі вшанувати пам'ять загиблих українських воїнів, які є етнічними угорцями.

"По-перше, це прояв поваги з боку угорського міністра. По-друге, про це скажуть в угорських ЗМІ і вони актуалізують тему війни. Обійти це вони не можуть і нагадають угорцям, що Росія напала на Україну", – пояснив він.

Зазначимо, після цього угорський політик закликав до завершення війни. Він наголосив, що на полі бою стає все більше загиблих і "ми не маємо дозволити загинути ще більшій кількості людей".

Результати зустрічі

Під час зустрічі одним із ключових стало питання щодо прав національних меншин. Обидві сторони виступили за його врегулювання. Угорщина надала свій список, який містить 11 пунктів, що потребують роз'яснення. Надалі буде створена робоча група, яка працюватиме протягом 10 днів під керівництвом МЗС обох країн.

Тобто термін закінчення роботи цієї групи спливає після 1 лютого, коли в ЄС виділятимуть гроші. Тому я вважаю, що кошти будуть. ЄС може оперативно вирішити питання не лише про 50 мільярдів євро, а й з додатковими 20 військової підтримки, які розподілятимуться протягом наступних років. І не здивуюся, що Орбан не лише піде каву пити, але й проголосує "за",

– зазначив політолог.

Він додав, позиція Угорщини щодо національних меншин – спроба здобути умовну "перемогу" для потенційних виборців. Мовляв, влада має показати своєму народу, що щось таки відстояла.

Про що мовилося на зустрічі із Сіярто: основне