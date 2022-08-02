Петиція про надання Роману Ратушному звання Героя України набрала необхідні голоси

Українці виступили за надання посмертно звання Героя України Романа Ратушного. Петиція за короткий термін набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Про це повідомили на сайті Офісу Президента. Ініціаторкою петиції стала Анна Литовченко.

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"Роман є непересічною особистістю, яка стала символом покоління, що виросло під час Революції Гідності та російсько-української війни. Своє життя він присвятив боротьбі за Протасів Яр в Києві, за розбудову та розвиток свого рідного міста Києва, а також за суверенну Україну", – написала Литовченко.

Що відомо про Романа Ратушного

Роман народився у Києві. Його батьками є відома українська поетка та журналістка Світлана Поваляєва та громадський активіст і журналіст Тарас Ратушний. Роман у 16-річному віці взяв участь у Революції Гідності та був одним зі студентів, яких побив спецпідрозділ "Беркут".

Відомим Роман став через громадську діяльність – очолював ініціативу "Захистимо Протасів Яр", яка виступала за збереження зеленою забудови у центрі Києва. Ратушний повідомляв про погрози з боку Офісу Президента. Зокрема, Андрія Смирнова. Також погрожував активістові Геннадій Корбан. Ратушний звертався до президента Володимира Зеленського та тодішньої Генпрокуратури, але його проігнорували. Активіст певний час переховувався.

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Під час акцій за підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка Романа затримали та відправили на цілодобовий домашній арешт. Його звинувачували у хуліганстві. Як доказ правоохоронці наводили фото – чорний квадрат з білими крапками.

Смерть Ратушного

Після повномасштабного російського вторгнення Роман добровольцем до лав Сил оборони України. Він був розвідником 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр".

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Ратушний потрапив у ворожу засідку 9 червня. Його вбили російські окупанти. Україні вдалось повернути тіло захисника. Воїна поховали 18 червня на Байковому цвинтарі. Йому було 24 роки.

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