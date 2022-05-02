Петиція про введення візового режиму для росіян набрала 25 тисяч підписів

Після розв'язаної Росією війни українці не хочуть бачити на своїй території громадян цієї країни. Після усіх скоєних звірств та злочинів наш народ не збирається пускати росіян до себе, як раніше.

Після війни проти України росіяни навряд чи захочуть відвідати нашу країну. Для тих же громадян країни-агресора, які наважаться на такий крок, процедура в'їзду на нашу територію має бути максимально складною.

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Візи для росіян

11 лютого на сайті Президента України була зареєстрована петиція про введення візового режиму для громадян Росії. Її автором став Мазура Микита Вікторович.

Петиція набрала необхідні 25 тисяч підписів. Як свідчить інформація на сайті, на її розгляд є ще 10 днів, після чого свою відповідь має надати Президент України Володимир Зеленський.

Війна Росії з Україною: останні події

Росіяни не припиняють продукувати неймовірну кількість фейків. Один з останніх "перлів" російської пропаганди стосується того, що ЄС нібито не хоче бачити Україну у своєму складі. Насправді ж ситуація абослютно протилежна – ми можемо отримати статус кандидата на вступ у Європейський Союз вже у червні та стати ще на крок ближчими до європейської сім'ї.

Ворог запустив свій безпілотник на кордоні із Сумською областю. Мешканців закликають бути обачними: ворог може здійснити провокації або обстріли.

Прикордонний російський Бєлгород продовжує насолоджуватися вибухами посеред ночі. Повідомляється про гучні вибухи та невідоме сяйво у небі.

На Півдні наші герої продовжують боротися з російськими окупантами. В одеі загрози висадки десанту немає, небезпечними є ракетні обстріли та можливі провокації росіян для втягування Придністров'я у війну проти України. На Миколаївському напрямку ситуація контрольована – наші захисники впевнено тримають зайняті раніше позиції та продовжують послаблювати ворога черговими втратами. В окупованому Херсоні ситуація складніша. Ворог відключив мобільний зв'язок, що ускладнило отримання інфомрації з міста. Також росіяни почали активно "зачищати" усіх, хто проявляє активну проукраїнську позицію: їх викрадають та катують. Навіть попри терор та тиск окупантів мешканці Херсона не здаються та чинять колосальний опір загарбникам.

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