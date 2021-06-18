Петиція за звільнення Татарова набрала 25 тисяч: її має розглянути Зеленський

Активіст Сергій Стерненко повідомив, що станом на 18 червня петиція про звільнення Олега Татарова набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський.
За словами Стерненка, Зеленський своїм указом Татарова призначав, він же має його і звільнити. Наразі політик обіймає посаду заступника глави Офісу Президента.
Зауважте Звільнити одіозного Татарова: як це зробити за декілька кліків
Він (Зеленський – 24 канал) або виконає волю народу (нам же люблять розповідати про народовладдя?), або й надалі захищатиме корумпованого служника Януковича (Віктора Януковича – 24 канал) та Портнова (Андрія Портнова – 24 канал),
– заявив Стерненко.
Петиція про звільнення Татарова / скриншот 24 каналуЗверніть увагу! Під час пресконференції з нагоди другої річниці президентства Зеленський заявив, що Татаров – професійна людина.
Справа Татарова: головне
- Заступника глави ОП Олега Татарова підозрюють у причетності до корупційного скандалу з квартирами Національної гвардії. Мовиться про збитки на суму понад 80 мільйонів гривень.
- Ще у грудні 2020 року Татарову мали обрати запобіжний захід, однак Офіс генпрокурора забрав справу з НАБУ та передав до СБУ.
- Окрім того, генпрокурорка Ірина Венедіктова мала передати до суду матеріали у справі Татарова. Водночас цього не сталося.
- Навесні Антикорупційний суд провів останнє засідання, провадження закрили.